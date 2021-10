WhatsApp renforce la sécurité des sauvegardes avec le chiffrement de bout en bout

WhatsApp commence à déployer une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour ses sauvegardes de conversations sur Android et iOS : le chiffrement de bout en bout. Celle-ci est déjà disponible pour les conversations sur l’application depuis plusieurs années déjà.

Un des principaux avantages de WhatsApp est son chiffrement de bout en bout qu’il propose sur ses chats depuis maintenant plusieurs années. L’application de messagerie sécurise chaque jour plus de 100 milliards de communications qui vont et viennent entre plus de deux milliards d'utilisateurs. Cette fonctionnalité de sécurité est dès à présent disponible avec vos sauvegardes.

Le chiffrement de bout en bout permettra de sécuriser vos sauvegardes avant qu'elles ne soient stockées sur iCloud ou Google Drive. Ni WhatsApp ni votre fournisseur de services cloud ne devraient, en théorie, pouvoir accéder aux fichiers. Cependant, on se rappelle que le mois dernier WhatsApp avait déjà menti sur le chiffrement de bout en bout des messages.

Comment va fonctionner le chiffrement de bout en bout des sauvegardes ?

Lorsque les utilisateurs auront accès à la fonctionnalité, ils devront choisir un mode de stockage de la clé de chiffrement. Ils pourront donc par exemple conserver eux-mêmes la clé aléatoire à 64 chiffres, comme le propose déjà son concurrent Signal. Cependant, il sera également possible de stocker la clé aléatoire dans l’infrastructure de WhatsApp, appelée Backup Key Vault. Cette dernière est basée sur un module de sécurité matérielle et est accessible par un mot de passe créé par l'utilisateur.

À lire également – WhatsApp : Facebook veut analyser vos messages chiffrés à des fins publicitaires

Évidemment, ni WhatsApp ni le fournisseur de services de sauvegarde ne pourront lire les sauvegardes ou accéder à la clé nécessaire pour les déverrouiller. La société prévoit de déployer la fonctionnalité lentement pour s'assurer qu'elle peut offrir une expérience cohérente et fiable à tous les utilisateurs. Il se pourrait donc que vous ayez à attendre plusieurs semaines avant de pouvoir en profiter.

Une fois que vous aurez reçu la fonctionnalité, vous pourrez l’activer dans Paramètres > Discussions > Sauvegarde discussions > Sauvegarde chiffrée de bout en bout. Il suffira ensuite d’appuyer sur Continuer et de suivre les instructions pour créer une clé aléatoire de 64 chiffres ou un mot de passe. Ces derniers seront indispensables si vous souhaitez restaurer vos discussions en cas de problème. Contrairement aux autres mots de passe, il ne sera pas possible de les réinitialiser, mieux vaut donc ne pas les perdre.