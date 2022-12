WhatsApp disparait de certains smartphones, les Galaxy S23 devraient être présentés dès le 1er février 2023, c’est le récap’ de la semaine

49 smartphones privés de WhatsApp dès le 31 décembre, Samsung présentera ses futurs flagships en février, voici comment contourner le crash lié à la nouvelle mise à jour de Windows 10, c’est le récap’ de la semaine.

Ce n’est pas parce que c’est Noël qu’il vous faut passer à côté des dernières news de la semaine et Phonandroid ne vous a pas oubliés pendant les fêtes ! Alors que certains utilisateurs se verront bientôt privés de WhatsApp, la mise à jour de Windows 10 déclenche un écran bleu de la mort que vous pourrez éviter grâce à une solution temporaire que nous vous partageons dans notre actu dédiée. Si vous êtes abonnés Netflix, continuez votre lecture pour découvrir le coût du partage de compte. Enfin, préparez-vous à des performances incroyables pour la prochaine génération de cartes graphiques de Nvidia.

49 smartphones bientôt privés de WhatsApp

Si vous utilisez régulièrement WhatsApp, cette actu pourrait vous intéresser. En effet, l’application cessera bientôt de fonctionner sur 49 anciens smartphones. Dès le 31 décembre, certains appareils ne seront désormais plus assez puissants pour faire tourner l’application de messagerie. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la liste complète des smartphones concernés.

À quoi devriez-vous vous attendre en cas de partage de compte Netflix ?

Si vous aviez pris l’habitude de partager gratuitement votre compte Netflix avec vos proches, préparez-vous à devoir désormais passer à la caisse. En effet, le géant du streaming l’avait annoncé il y a quelques semaines, Netflix facturera désormais des frais en cas de partage de mots de passe. L’augmentation pourrait être située entre 2 et 4 euros par utilisateur supplémentaire et la mesure devrait entrer en vigueur dès l’année prochaine.

La dernière mise à jour de Windows 10 entraine un crash sur certains PC

Si vous avez mis à jour Windows 10 récemment, vous avez peut-être eu la mauvaise surprise de voir apparaître un écran bleu de la mort sur votre PC. En effet, la version KB5021233 du système d'exploitation aurait déclenché un bug sur certains ordinateurs. En attendant que Microsoft déploie un patch définitif, n’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir la solution temporaire pour empêcher le crash.

La présentation des Galaxy S23 est prévue pour le 1er février 2023

Alors que certaines rumeurs laissaient entendre que Samsung prévoyait de présenter ses Galaxy S23 en fin d’année 2022, le leaker Ice Universe ne semble pas du même avis. Selon l’informateur, dont les rumeurs sont souvent très fiables, Samsung pourrait profiter de l’évènement Unpacked prévu pour le 1er février 2023 pour présenter officiellement ses futurs smartphones premium.

Les futures cartes graphiques GeForce RTX 50XX pourraient battre des records de puissance

Alors que Nvidia vient de commercialiser ses GPU RTX 40XX, la prochaine génération de cartes graphiques du constructeur fait déjà parler d’elle. En effet, une nouvelle microarchitecture et de nouveaux procédés de fabrication devraient permettre à Nvidia de proposer des GPU aux performances révolutionnaires. La chaîne YouTube RedGamingTech révèle notamment que les GeForce RTX 50XX pourraient être gravées en 3nm.

Lenovo Legion S7 (Intel – 2022) : un PC portable puissant qui pourrait séduire les gamers

Vous êtes un joueur et vous êtes à la recherche d’un PC portable à la fois puissant, sobre et élégant ? Le Lenovo S7 dans son édition de 2022 pourrait vous séduire. On adore sa dalle 2k au format 16:10 capable d’afficher jusqu’à 500 nits, et son taux de rafraichissement de 165 Hz. De nombreux ports sont disponibles, mais on regrette l’absence d’adapteur RJ45. Le Lenovo Legion S7 est disponible à partir de 2179 euros.

