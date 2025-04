WhatsApp : vous voulez accéder à votre compte sur plusieurs smartphones en même temps ? Voici comment faire

Vous avez plusieurs smartphones, et vous aimeriez bien utiliser votre compte WhatsApp sur tous vos appareils ? C'est possible depuis quelques années maintenant. Dans ce guide, nous allons voir ensemble comment profiter de cette fonctionnalité bien pratique.

En 2023, WhatsApp s'est enfin décidé à déployer une fonctionnalité attendue depuis de longue date par les utilisateurs : la possibilité de lier un seul compte sur plusieurs appareils. Pour préparer le terrain, l'application avait d'abord testé en interne cette fonctionnalité, avant de la proposer à un panel restreint d'utilisateurs.

Mais depuis avril 2023 donc, l'offre multi-appareil comme l'appelle WhatsApp est donc accessible pour tous. Dans cet article, nous allons vous détailler ensemble tous les bénéfices de cet outil, et surtout nous allons vous expliquer comment en profiter sur vos différents appareils. En piste.

Avant l'arrivée du multi-appareil, WhatsApp permettait déjà à vrai dire de connecter son compte sur plusieurs appareils. Par exemple, on pouvait très bien exporter son profil sur la version Windows, Mac, Web ou WearOS de l'appli grâce à son numéro de téléphone. Mais justement, la limite était là. Un compte WhatsApp était forcément lié à un seul numéro, et par conséquent, il était impossible de profiter de son compte sur un autre smartphone.

Mais comme dis plus haut, ce n'est donc plus le cas. WhatsApp permet maintenant de relier un maximum de quatre appareils connectés en même temps à un compte, et sans avoir besoin de garder votre téléphone principal connecté. Concernant l'historique de vos messages sur les appareils connectés, pas d'inquiétude à avoir.

Dès que vous connectez un appareil, votre téléphone principal envoie une copie chiffrée de bout en bout de votre historique des messages les plus récents sur l'appareil récemment ajouté. Précisons que cette copie est stockée localement. Si vous ne retrouvez pas vos messages dans l'immédiat, il faudra juste faire preuve d'un peu de patience. L'affichage de l'historique peut prendre quelques minutes selon le nombre de messages à transférer.

Enfin et il s'agit d'un point important à savoir, prenez le réflexe de vous connecter au moins une fois sur votre téléphone principal tous les 14 jours. C'est la condition sine qua num fixé par WhatsApp pour maintenir la connexion avec les autres appareils liés à votre compte. En cas de manquement, ils seront déconnectés d'office.

Maintenant que nous avons vu les bases du multi-appareils sur WhatsApp, il temps d’apprendre à connecter plusieurs smartphones à un compte unique. La méthode est relativement similaire sur Android et iOS. Voici donc comment vous y prendre :

Sur Android

Commencez par télécharger WhatsApp sur le téléphone Android que vous souhaitez connecter en tant qu'appareil associé. Pour ce faire, rien de plus simple : direction le Google Play Store Lancez maintenant WhatsApp sur le nouvel appareil, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur le bouton Accepter et continuer sur la page de configuration Ensuite, pressez le bouton avec les trois petits points verticaux situé en haut à droite de l'écran et choisissez l'option Connecter en tant qu'appareil associé Un QR code devrait maintenant s'afficher à l'écran

Passez maintenant sur votre téléphone principal et appuyez sur les trois petits points > Appareils connectés > Connecter un appareil Déverrouillez votre appareil principal via votre empreinte digitale (si l'authentification biométrique est activée) ou bien grâce à votre code PIN Scannez maintenant le QR Code affiché sur l'autre téléphone avec votre smartphone principal

Et voilà, votre compte est maintenant relié à un autre appareil.

Sur iOS

Téléchargez WhatsApp sur l'iPhone ou le smartphone Android que vous souhaitez connecter en tant qu'appareil associé en passant soi par l'App Store ou le Play Store Lancez l'appli sur le nouvel appareil, procédez à la configuration (choix de langue, etc.) et appuyez sur Accepter et continuer Pressez maintenant les trois petits points en haut, puis Connecter en tant qu'appareil associé Un QR code va s'afficher à l'écran

Passez sur votre iPhone et lancez WhatsApp Rendez-vous maintenant dans les Paramètres > Appareils connectés > Connecter un appareil Vérifiez désormais votre identité via votre empreinte digitale ou votre code PIN Scannez le QR Code affiché sur l'autre appareil avec votre iPhone principal

Vous connaissez maintenant la marche à suivre pour connecter un autre smartphone à votre compte WhatsApp principal. Ne reste plus qu'à la reproduire si vous souhaitez ajouter d'autres appareils. Mais souvenez-vous, WhatsApp autorise seulement un maximum de quatre appareils connectés à un seul compte.

Si pour une raison ou une autre (vente ou don, vol, envoi en réparation, etc.), vous souhaitez déconnecter un appareil associé à votre compte WhatsApp, suivez cette procédure :