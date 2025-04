WhatsApp teste une nouvelle fonction pour enfin en finir avec ces captures d’écran gênantes

WhatsApp développe une nouvelle fonctionnalité pour mieux protéger les contenus partagés dans les statuts. L’application serait bientôt capable de détecter les captures d’écran. Une mesure directement inspirée de Snapchat.

WhatsApp ne cesse d’évoluer. Ces dernières semaines, deux nouveautés ont marqué les utilisateurs. D’abord, l’apparition d’un mystérieux cercle bleu dans la liste de contacts, qui s’est révélé être Meta AI, l’assistant intelligent de Facebook. Ensuite, une fonction de création de collages photo, repérée dans une version test de l’application. Cette nouveauté permettrait de combiner plusieurs images dans un seul statut, comme sur Instagram. Toutes ces évolutions confirment que l’appli cherche à rattraper son retard sur les autres plateformes de messagerie, notamment sur les contenus visuels temporaires.

Une nouvelle fonctionnalité en préparation vient s’ajouter à cette série de changements. Dans une version de test de WhatsApp pour Android (2.25.12.19) , des indices montrent que l’application pourrait bientôt détecter les captures d’écran faites sur les statuts. Cela signifie que si quelqu’un prend une capture d’un contenu que vous avez publié, l’appli pourrait le repérer automatiquement. Il n’est pas encore confirmé si l’auteur du statut recevra une notification, mais la technologie serait déjà intégrée en partie dans le code.

WhatsApp veut empêcher les captures d’écran des status ou alerter les utilisateurs

Cette fonctionnalité rappelle clairement celle de Snapchat, qui avertit depuis longtemps les utilisateurs lorsqu’une capture est effectuée. WhatsApp pourrait donc choisir de suivre la même voie, ou opter pour un blocage pur et simple des captures, comme c’est déjà le cas pour les photos de profil. Cette mesure renforcerait la protection des contenus éphémères, souvent utilisés pour partager des informations personnelles, des images privées ou des moments du quotidien.

Ce renforcement de la confidentialité s’inscrit dans une stratégie plus large. WhatsApp cherche à moderniser ses statuts et à offrir plus de contrôle à ses utilisateurs. L’ajout des collages photo, de Meta AI et bientôt la détection des captures d’écran montrent que l’application veut s’aligner sur les standards actuels. Si cette fonction est bien activée dans une prochaine mise à jour, elle pourrait changer la façon dont les statuts sont utilisés et partagés.

Source : Android Authority