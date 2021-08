WhatsApp : les paiements rapides débarquent bientôt sur les Z Fold 3 et Z Flip 3

WhatsApp proposera bientôt une nouvelle fonctionnalité, accessible dans un premier temps pour les propriétaires des derniers smartphones pliables de Samsung : les Galaxy Z Fold et Z Flip 3. En effet, les utilisateurs pourront maintenant recevoir et envoyer de l'argent plus rapidement grâce à un nouveau raccourci situé dans la barre de chat.

Au fil des années, WhatsApp a multiplié les nouveautés et les ajouts de fonctionnalités inédites. Depuis peu, la messagerie instantanée préférée des Français propose par exemple des messages éphémères à la Snapchat qui s'effacent après 90 jours. En outre, de récentes rumeurs évoquent l'arrivée prochaine d'une application native WhatsApp pour iPad.

Et comme vous le savez peut-être, WhatsApp a intégré en 2020 la possibilité d'envoyer et de recevoir de l'argent rapidement. Cette fonctionnalité este entièrement basée sur la solution Facebook Pay. Après une première phase de test avortée au Brésil pour cause de décision judiciaire, le paiement sur WhatsApp a débarqué en Inde. À terme, il est prévu que cette fonctionnalité soit déployée sur d'autres marchés.

WhatsApp se dote d'un nouveau raccourci pour envoyer de l'argent

Or, comme nous l'apprennent nos confrères du site WABetaInfo, la dernière build de la bêta 2.21.17 de l'application Android de WhatsApp a dévoilé l'existence d'un nouveau moyen pour procéder à des paiements sur WhatsApp. En effet, il s'agit ni plus ni moins d'un nouveau raccourci accessible depuis la barre de chat.

En d'autres termes, lorsque la mise à jour sera effective, il suffira d'une simple pression pour que les utilisateurs ouvrent le service de paiement et procèdent à l'envoi de fonds depuis de WhatsApp. Toujours selon le site spécialisé sur l'actualité de WhatsApp, les propriétaires indiens de Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 seront les premiers à bénéficier de ce raccourci.

Pour rappel, Facebook doit faire face à une nouvelle plainte qui pourrait aboutir à l'obligation pour le réseau social de vendre WhatsApp et Instagram. C'est en tout cas la requête du FTC, l'autorité américaine de la concurrence, qui considère que Facebook a “acheté” sa position de monopole en acquérant WhatsApp et Instagram pour un montant de 20 milliards de dollars. Pour l'institution, les “concurrents directs de ses réseaux sociaux ne sont pas en mesure de franchir les barrières à l'entrée et de remettre en cause la domination” de Facebook.

Source : WEBetaInfo