WhatsApp : comment activer le verrouillage par empreintes digitales

WhatsApp dispose depuis peu d'une option de verrouillage par empreintes digitales. Il est possible de faire en sorte que l'application exige votre empreinte après une durée déterminée. Le verrouillage masque également les notifications pour éviter que celles-ci ne soient lues par des regards indiscrets. Mais il faut également activer cette option.



WhatsApp prend en charge le verrouillage par empreintes sur Android, comme sur iPhone. Auparavant, pour protéger vos conversations, il était possible de mettre en place un code à six chiffres, voire l'authentification double facteurs. Plus simple et rapide, ce nouveau procédé permet de renforcer la sécurité de l'application, tout en évitant que des regards indiscrets ne tombent sur vos conversations.

En effet, en activant le verrouillage par empreintes digitales, vous pouvez également choisir de masquer le contenu des notifications. Vous évitez ainsi que toute personne ayant accès à votre smartphone, ne serait-ce que pour quelques secondes, ne puisse voir un extrait des messages reçus dans la barre de notifications ou sur l'écran de verrouillage.

Comment activer le déverrouillage par empreintes dans WhatsApp

Les appels entrants ne sont en revanche pas bloqués. La fonctionnalité est déjà connue depuis de nombreux mois des utilisateurs WhatsApp sur iPhone. Ces derniers peuvent, sur les modèles compatibles, même utiliser Face ID pour rendre le déverrouillage encore plus rapide et fiable. Concrètement, il est possible de choisir de requérir l'empreinte immédiatement, après 1 minute ou après 30 minutes. Une option permet de montrer ou de cacher le contenu des notifications WhatsApp une fois verrouillé.

Avant de commencer, sachez qu'il faut au préalable avoir configuré une ou plusieurs empreintes digitales dans les paramètres de sécurité d'Android. WhatsApp utilise en effet les options biométriques activées à l'échelle du système. Ensuite, pour activer le verrouillage/déverrouillage par empreintes :

1. Ouvrez WhatsApp

2. Appuyez sur les trois points dans l'angle supérieur droit. Allez dans les Paramètres > Comptes > Confidentialité

3. Choisissez le délai au-delà duquel le smartphone sera verrouillé

4. Activez aussi (à souhait) l'option pour masquer le contenu des notifications

Et voilà, désormais, il sera plus difficile aux curieux d'accéder à vos messages. Cette astuce fait partie des fonctionnalités WhatsApp à connaître. Notez pour finir que lorsque l'application est verrouillée par empreintes, il reste possible de répondre à des appels entrants sans débloquer l'application au préalable. Sur Android, la fonctionnalité est accessible uniquement sur les appareils disposant de la version 6.0 du système ou toute autre version ultérieure.

Pour les utilisateurs d'iPhone, la procédure est très similaire, il suffit d'aller dans Compte > Confidentialité > Verrouillage écran. Activez Utiliser Touch ID ou Utiliser Face ID.