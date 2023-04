WhatsApp Android corrige une grosse absence, Windows 11 va révolutionner l’explorateur de fichiers, c’est le récap

WhatsApp va enfin permettre de modifier ses contacts sur Android, l’explorateur de fichiers va faire le plein de nouveautés sur Windows 11, les internautes sont de plus en plus séduits par ChatGPT et les IA génératives… bienvenue dans le récap de la veille !

Hier, il a beaucoup été question de révolutions dans l’actualité tech. Une petite pour commencer, qui concerne les utilisateurs Android de WhatsApp. Une plus grande, cette fois sur Windows 11, qui concerne le design de l’explorateur de fichiers. Et enfin, une sociétale, avec l’importance grandissante de ChatGPT et de l’IA dans notre quotidien.

Plus besoin de sortir de WhatsApp pour éditer ses contacts sur Android

Voilà une fonctionnalité qui semble aller de soi, qui est même présente sur iOS, mais dont les utilisateurs Android de WhatsApp doivent se passer : la possibilité de modifier ses contacts directement dans l’application. Pour cela, il faut obligatoire passer par l’application Contacts, qui se synchronise automatiquement avec la messagerie de Meta. Fort heureusement, cela devrait bientôt changer, comme en atteste une bêta dénichée par WABetaInfo.

L’explorateur de fichiers de Windows 11 sera bientôt méconnaissable

Non content d’avoir déjà ajouté et modifier de nombreux aspects de l’explorateur de fichiers avec Windows 11, Microsoft cherche encore et toujours de nouvelles manières d’optimiser l’utilitaire. D’après Windows Latest, les utilisateurs découvriront bientôt un explorateur affublé d’un en-tête plus moderne, de meilleures recommandations de fichiers, une barre latérale complètement retravaillée et même l’apparition d’une section Galerie.

ChatGPT et l’IA font de plus en plus partie de notre quotidien

En 6 mois à peine, 27 % des internautes ont déjà testé les capacités impressionnantes de ChatGPT. C’est ce que révèle un sondage mené par nos confrères de Techaradar, qui souligne également qu’ils sont 12 % à avoir déjà créé une image avec une IA générative telle que Midjourney. Et ce chiffre est constamment en hausse. Le mois dernier, ChatGPT a comptabilisé pas moins de 1,6 milliard d’utilisateurs. C’est 55 % de plus que le mois précédent. Une chose est sûre, on n’a pas fini d’en entendre parler.

