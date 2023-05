WhatsApp lance une application sur les montres connectées sous Wear OS

Bonne nouvelle pour les propriétaires de montres connectées sous Wear OS 3, WhatsApp a lancé sa propre application qui vous permettra de consulter vos messages directement sur votre poignet.

L'application de messagerie la plus populaire, WhatsApp, arrive enfin sur les montres connectées. Alors que Meta n’avait jusqu’à présent jamais sorti d’application sur les smartwatches Android, WhatsApp a désormais droit à sa propre application sur la dernière version de l’OS. Une grande amélioration de Wear OS 3 était la possibilité d’apporter plus de développeurs tiers sur la plateforme.

Selon un rapport de WABetaInfo, après avoir installé la dernière version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.10.10 disponible sur le Google Play Store, certains utilisateurs ont remarqué que l'application était listée comme étant compatible avec leur smartwatch, en particulier avec Wear OS. En d'autres termes, les utilisateurs de la dernière version bêta de WhatsApp peuvent désormais installer l'application sur leur smartwatch.

Lire également – WhatsApp : comment connecter plusieurs smartphones sur un seul compte

Quelles smartwatches sont compatibles avec WhatsApp ?

Si vous êtes connecté au même compte Google sur votre montre et sur votre téléphone, et que la dernière version bêta de WhatsApp est installée sur votre appareil, le Play Store de votre smartphone devrait afficher une option permettant d'installer l'application sur votre montre également. Cependant, si l'option n'apparaît pas, comme dans certains cas, vous pouvez installer l'application sur la montre elle-même en ouvrant le Play Store et en recherchant WhatsApp.

Toutes les montres connectées ne sont évidemment pas compatibles. Vous devrez utiliser une montre utilisant le dernier système d’exploitation mobile de Google, Wear OS 3. Parmi elles, on retrouve les Galaxy Watch 4, les Galaxy Watch 5, la Google Pixel Watch ou encore la Fossil Gen 6 Wellness Edition.

Une fois l'application ouverte sur la montre, WhatsApp vous demandera sur votre téléphone si vous essayez de connecter un appareil, tandis qu'un code à 8 chiffres s'affichera sur votre montre. Ensuite, vous devrez saisir ce code sur le téléphone et la montre commencera à charger vos chats

Notez que l'application est assez basique en termes de fonctionnalités, mais elle permet de faire le travail et de faire gagner du temps à ceux qui utilisent toujours leur montre au lieu de leur téléphone pour des tâches basiques. Les utilisateurs peuvent notamment taper les messages ou enregistrer des messages vocaux grâce au micro de la montre. La messagerie sur l'application smartwatch préserve toujours le chiffrement de bout en bout, car elle utilise la fonctionnalité permettant de lier plusieurs appareils à votre compte.