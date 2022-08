Wear OS serait bientôt compatible avec Google TV pour faire du sport à la maison

Google n'a pas encore lancé sa première smartwatch, mais l'entreprise travaille peut-être déjà sur une fonctionnalité qui pourrait vous permettre de faire du sport devant votre téléviseur Google TV.

Selon un rapport de Protocol, Google prévoit d'intégrer des trackers de fitness dans Google TV et Android TV dans le cadre d'une initiative plus large visant à renforcer son écosystème de produits. Cela fait maintenant plusieurs mois que nous entendons parler d’une telle intégration. La société aurait exposé ses plans lors d'un événement à huis clos avec ses partenaires télévisuels.

L'intégration de Wear OS de Google permettrait à terme des séances d'entraînement vidéo interactives, avec la possibilité de regarder directement sur l'écran du téléviseur son rythme cardiaque, les calories brûlées et d'autres données en temps réel provenant d'un appareil Fitbit ou Wear OS. L'entreprise prévoit de déployer de telles fonctionnalités en 2023 au plus tôt, selon les diapositives de l'événement qu'une source a partagées avec Protocol.

Google veut vous faire quitter votre canapé

L’arrivée d’une telle fonctionnalité ne serait pas une première pour les montres connectées. Samsung offre déjà la possibilité de connecter ses Galaxy Watch 4 à un téléviseur Samsung compatible pour une série d'utilisations différentes, notamment pour obtenir une vue complète de vos statistiques de fitness sur un écran beaucoup plus grand. Vous pouvez même interagir avec les séances d'entraînement affichées sur le grand écran pendant que la montre s'occupe du suivi.

On s’attend à ce que la Pixel Watch, que Google avait déjà dévoilé lors de sa conférence Google I/O en mai dernier, soit la première montre connectée à être compatible avec cette nouvelle fonctionnalité. On s’attend également à ce que les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro, qui seront dévoilées d’ici une petite heure, en soient également rapidement mises à jour pour prendre en charge la fonctionnalité.

Protocol a également appris que dans le domaine de l'audio, Google pourrait enfin permettre le couplage des enceintes Nest avec Google TV pour créer un système cinéma maison. Selon le rapport, elle pourrait apparaître « plus tard cette année ou au début de l'année prochaine ». En ce qui concerne la maison intelligente, Google songerait à permettre aux utilisateurs d'accéder aux commandes et caméras de leur maison sans interrompre le contenu qu'ils regardent. Cependant, une telle fonctionnalité ne serait pas prévue avant au moins 2024.

