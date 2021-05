OnePlus Watch : l’écran always-on réduit de 50% l’autonomie de la montre

La OnePlus Watch bénéfice enfin d'un mode always-on. Ce mode permet d'afficher en continu des informations contextuelles (heure…) sur l'écran, comme sur les dernières Apple Watch. Malheureusement, l'option est une catastrophe pour l'autonomie de la montre connectée. La marque met en garde les utilisateurs : l'activation de la fonctionnalité divise par deux l'autonomie de la batterie.

Peu après la sortie sur le marché de la OnePlus Watch, OnePlus s'est engagé à proposer rapidement un mode always-on permettant d'afficher l'heure en continu sur l'écran AMOLED rond de 1,39 pouces de la montre. Avant de déployer le mode, la marque chinoise souhaitait analyser l'impact de celui-ci sur l'autonomie de la batterie.

Chose promise, chose due : OnePlus vient de lancer le déploiement de l'écran always-on sur la OnePlus Watch. L'option est intégrée à la mise à jour B.48. Comme toujours, OnePlus propose le firmware sur “un faible pourcentage d'utilisateurs”. Dans un second temps, la mise à jour sera accessible à tous les usagers.

Seulement 4 jours d'autonomie avec la OnePlus Watch avec écran Always-on ?

Dans le changelog publié sur son forum, OnePlus avertit les utilisateurs au sujet de l'autonomie de la montre. “Après que l'option Always-on ait été activé, l'écran reste constamment allumé. Cela entraînera une augmentation de la consommation d'énergie. L'autonomie de la batterie sera réduite d'environ de moitié” explique OnePlus. Ce n'est pas une surprise.

Avec sa première montre connectée, OnePlus annonce une autonomie de 14 jours avec une seule recharge. Le constructeur table probablement sur une autonomie de 7 jours, soit une semaine, avec l'écran Always-On. Comme on vous le disait lors de notre test, nous n'avons pas pu tenir plus de 8 jours avec une seule charge. On s'attend donc plutôt à une autonomie de 4 jours avant le mode always-on.

Ce n'est pas tout. La mise à jour B.48 permet de contrôler l'appareil photo de votre smartphone OnePlus avec la montre et d'ajouter un nouveau mode marathon. Le changelog évoque aussi des améliorations plus générales, comme des optimisations des “détails de l'interface”. Enfin, OnePlus corrige une nouvelle fournée de bugs et améliore la stabilité du système. Avez-vous pu installer la mise à jour ? On attend votre avis dans les commentaires.