Les Pixel Watch sont trop fragiles, Google lance un programme de remplacement express gratuit

Face aux difficultés rencontrées par les utilisateurs pour réparer les montres intelligentes Pixel Watch 1 et 2, Google introduit un programme de remplacement simplifié. Cette initiative vise à faciliter l'accès à des appareils de remplacement à des tarifs préférentiels.

Les Pixel Watch 2 de Google se positionnent clairement comme des concurrentes directes des Apple Watch, offrant une alternative séduisante pour les utilisateurs préférant Android. Leur verre arrondi leur confère aux montres une esthétique élégante, tout en offrant une gamme étendue de fonctionnalités pour le suivi de la santé et du bien-être, ainsi qu'une intégration étroite avec l'écosystème Google. Néanmoins, ce design sophistiqué pose des problèmes en matière de réparabilité, surtout lorsque le verre supérieur subit des dommages.

Face aux retours des utilisateurs concernant les difficultés de réparation des Pixel Watch, en particulier pour les cas de fissures du verre supérieur, Google a lancé un programme de remplacement. Cette initiative répond à la complexité de réparation du verre arrondi des montres, en offrant aux propriétaires la possibilité d'accéder à des appareils de remplacement à des conditions avantageuses.

Google lance un programme de remplacement plus simple pour les Pixel Watch 1 et 2

Pour les détenteurs de la Pixel Watch 2, Google propose une option d'envoi par courrier en libre-service, éliminant ainsi le besoin d'interactions prolongées avec le support client. En accédant à la section Réparations du site Google Store, les utilisateurs sont invités à remplir un formulaire avec les détails de l'appareil, sélectionner le problème rencontré et choisir l'option d'envoi par courrier. Suite à la réception de la montre endommagée, Google s'engage à expédier rapidement un appareil de remplacement. Il est important de noter que ce service est uniquement disponible aux États-Unis et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Les utilisateurs de la première génération de Pixel Watch font face à une procédure légèrement différente. Étant donné que beaucoup de ces montres sont probablement hors garantie, il est nécessaire de contacter l'assistance Google Pixel Watch, même pour les appareils achetés auprès d'autres revendeurs. Malgré la possible augmentation des interactions avec le service client, l’entreprise souligne l'avantage de pouvoir obtenir un appareil de remplacement à prix réduit, même pour les montres hors garantie. Bien que le coût exact du service de remplacement n'ait pas encore été divulgué, le fabricant promet de tenir les utilisateurs informés des évolutions à venir.

