Montres connectées : cette fonctionnalité dédiée à votre santé s’avère en fait dangereuse

La FDA, Food and Drug Administration américaine exprime des réserves quant à l'efficacité des montres intelligentes pour le suivi du glucose sanguin, soulignant le risque de diagnostics erronés et de mauvaises prises en charge médicamenteuses.

Les montres connectées, comme l'Apple Watch, se positionnent parfois en concurrentes des équipements médicaux spécialisés grâce à leurs fonctionnalités avancées de suivi de la santé. Une étude récente a même démontré qu’elle serait plus efficace que certains appareils médicaux dédiés pour détecter des problèmes cardiaques. Cependant, malgré ces avancées prometteuses, certaines fonctionnalités de ces dispositifs connectés ont été suspendues à cause de litiges juridiques, mettant en lumière la complexité de leur intégration dans ce domaine.

La récente communication de la FDA apporte une nouvelle perspective sur l'utilisation des technologies portables dans le suivi de la santé. En mettant en garde contre l'usage de montres connectées et de bagues intelligentes pour mesurer le taux de glucose. L'agence relève des points importants sur la fiabilité et la sécurité de ces innovations.

Montres connectées : n’utilisez pas leur fonction qui vous permet de mesurer votre taux de glucose

La FDA, agence américaine des denrées alimentaires et des médicaments, met en garde les utilisateurs tels que les patients, soignants et professionnels de santé contre les risques liés à l'utilisation de montres connectées ou de bagues intelligentes prétendant mesurer le taux de glucose sans ouverture de la peau. Selon l'agence, ces dispositifs n'ont pas été autorisés, validés ou approuvés pour une telle mesure autonome. Les erreurs de gestion du diabète, telles que l'administration d'une dose incorrecte d'insuline ou d'autres médicaments hypoglycémiants basées sur des mesures inexactes, peuvent conduire à des conséquences graves, y compris la confusion mentale, le coma, voire le décès.

Face à cette situation, la FDA recommande de ne pas acquérir ou utiliser de montres connectées ou de bagues intelligentes revendiquant la capacité de mesurer les niveaux de glucose sanguin. Elle conseille également aux professionnels de santé de discuter avec leurs patients des risques associés à ces dispositifs non autorisés et de les orienter vers des appareils de mesure du glucose autorisés par l’agence, tels que les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM). L'organisme continue de surveiller le marché des dispositifs médicaux pour prévenir la commercialisation illégale de ces produits non approuvés et informe le public de ces préoccupations de sécurité.

Pour l'heure, cette mise en garde de la FDA concerne principalement des modèles commercialisés en Chine, tels que la Huawei Watch GT4, qui proposent cette fonctionnalité de mesure du glucose. Il est donc vivement déconseillé d'acheter ces produits en ligne dans l'espoir d'utiliser cette option hors du marché chinois.

