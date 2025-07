Cette appli que vous ouvrez tout le temps change de look sur votre montre connectée

Google déploie Material 3 Expressive sur Messages pour montres connectées. Résultat : une interface plus fluide, plus colorée et plus agréable à lire. Ce nouveau style visuel commence à s’imposer sur toutes les applis Android, y compris sur Wear OS.

L’interface des montres connectées évolue peu à peu. Après avoir transformé certaines applications comme Google Keep ou Gmail, Google applique désormais sa nouvelle identité visuelle à Messages sur Wear OS. Cette refonte s’inscrit dans le passage progressif vers Material 3 Expressive, un design plus vivant, déjà aperçu sur Android. Avec cette approche, le géant de la tech entend uniformiser l’apparence de ses services sur tous les écrans.

Selon Android Authority, des utilisateurs ont commencé à voir cette nouvelle version sur leur Pixel Watch 3. L’interface change visiblement : les bulles de messages sont légèrement colorées, les boutons deviennent pleins et plus visibles, avec une forme qui suggère leur fonction. Les icônes s’accompagnent désormais de texte, et certains éléments s’adaptent mieux à la navigation tactile, notamment dans les menus déroulants.

Ce changement fait partie d’une tendance plus large. Google teste déjà ce même design sur la version bêta de Messages pour smartphone. D’autres applications, comme Google Calendar, Keep, Gmail ou Gemini sur Wear OS, ont déjà reçu la mise à jour visuelle. L’objectif est d’unifier l’interface entre les montres, les téléphones et les tablettes. Ce design améliore la lisibilité et rend les interactions plus intuitives sur les petits écrans. À l’image d’Apple avec son interface “Liquid Glass”, la société mise aussi sur un affichage plus dynamique, mais avec une approche plus personnalisable.

Le déploiement semble se faire côté serveur, ce qui explique pourquoi tous les utilisateurs ne voient pas encore les changements. Google procède souvent ainsi pour tester la stabilité avant un lancement global. Le nouveau design montre que la firme continue d’investir dans Wear OS, malgré la concurrence de Samsung et d’Apple. Il est probable que d’autres applis comme YouTube Music ou Fit adoptent bientôt ce style. La marque cherche ainsi à renforcer la cohérence visuelle dans tout son écosystème, y compris sur les montres.