Waze et Renault s’associent pour proposer l’appli à bord de la Mégane E-Tech et de l’Austral Hybrid

chapo

Waze est le GPS social gratuit de référence. Les automobilistes apprécient son interface simple et épurée et son aspect temps réel. Pour l’utiliser sur votre tableau de bord, il fallait jusqu’à maintenant le synchroniser depuis votre smartphone pour pouvoir l’utiliser à travers Android Auto ou CarPlay. Désormais, si vous êtes l’heureux possesseur d’une Renault Megane E-Tech ou d’une Austral Hybrid, vous pourrez accéder à Waze dans votre tableau de bord sans utiliser votre mobile.

Cette intégration est le résultat d’un partenariat entre la marque au losange et Google. OpenR Link, le système embarqué de Renault, intègre nativement Waze et l’affiche directement sur le grand écran OpenR de 12 pouces des deux voitures électriques et/ou hybrides. L’intérêt est multiple pour les conducteurs, qui n’auront plus besoin de toucher à leur téléphone pour passer d’un écran à l’autre, une considération importante lorsque l’on est au volant. Les traditionnels services de Google, Google Maps ou encore Google Assistant, sont bien évidemment inclus dans le système embarqué.

Grâce à OpenR Link, il n'y a plus besoin d'un smartphone pour utiliser Waze

Notifications, alertes, itinéraires bis en temps réel : les fonctionnalités offertes par l’application Waze dédiée sont exactement identiques à celles que l’on retrouve sur nos smartphones. Pour télécharger et installer Waze pour OpenR Link, les utilisateurs doivent se rendre dans la boutique d’applications d’Android Automotive OS (accessible depuis l’app My Renault ou dans l’interface OpenR Link de leur voiture ).

Si Renault est la première compagnie à proposer Waze directement en version standalone, les constructeurs automobiles sont toujours plus nombreux à intégrer Android Automotive OS, le système d’exploitation embarqué pour les voitures. Ce dernier est bien distinct d’Android Auto, qui nécessite de se connecter avec un smartphone. La presse spécialisée évoque les noms de Honda, Volvo, Chevrolet, ou encore General Motors.