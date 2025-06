Cette nouveauté de Gmail va vous changer la vie

L'application Gmail dispose depuis des années d'une fonction bien pratique sur iPhone, mais absente sur Android : marquer un email comme lu depuis la notification.

Vous recevez des dizaines d'emails par jour sur votre compte Gmail ? Recevoir ainsi un flux continu de notifications sur son smartphone n'est pas une expérience agréable. Mais couper les notifications n'est pas non plus une solution viable, car il ne faudrait pas rater les quelques emails importants que l'on reçoit. Google nous prépare l'ajout d'une petite fonctionnalité qui n'a l'air de pas grand-chose de prime abord, mais qui devrait bien nous faciliter la vie.

Comme repéré par Android Authority, Gmail teste l'ajout de l'option “Marquer comme lu” directement dans les notifications de l'application. Pour l'instant, seules deux possibilités nous sont offertes pour interagir avec un email sans avoir à ouvrir Gmail : y répondre ou le supprimer. Mais parfois, on a juste envie de s'en occuper plus tard, sans pour autant que le volume d'emails non lus gonfle à vue d'œil, ce qui peut provoquer un certain stress. Marquer un email comme lu nouveauté semble un bon compromis dans certaines situations, et obtenir un raccourci depuis le centre de notifications constitue un gain de temps précieux.

Gmail se rappelle qu'il manque une fonction sur son app Android

Google n'invente rien ici. D'autres applications de messagerie proposent déjà ce type de fonction sur Android. Pire, Gmail dispose d'une telle option sur iPhone et iPad depuis bien longtemps. Il est pour ainsi dire assez incompréhensible que cette possibilité n'existe pas avec la version Android de Gmail. Heureusement, ce manque devrait prochainement être comblé. La notification d'un nouveau mail entrant nous donne un large aperçu de son contenu. Dans la plupart des cas, on peut décider ce que l'on veut faire de cet email sans avoir besoin de l'ouvrir.

Pour l'instant, très peu d'utilisateurs ont accès à cette fonctionnalité. Un certain Kurt Gomez fait partie des élus. Il explique qu'un seul de ses comptes Gmail bénéficie du bouton “Marquer comme lu” dans les notifications, et qu'il utilise la dernière version disponible de l'app : 2025.06.15. On espère que le déploiement va s'accélérer pour qu'on puisse tous bientôt en profiter.