Google Messages va résoudre son plus grand problème avec les images

Google Messages prévoit de corriger son problème de compression des images avec le protocole RCS. Les utilisateurs pourront bientôt envoyer des photos de haute qualité sans cette grande perte habituelle.

Les services de messagerie évoluent constamment pour offrir une meilleure qualité de communication. Les Rich Communication Services (RCS) sont au cœur de cette révolution car ils offrent des fonctionnalités avancées comme les accusés de réception, les indicateurs de saisie et l'envoi de fichiers volumineux. Ce protocole, adopté par de nombreux appareils Android, arrive maintenant aussi sur iPhone avec iOS 18. Cependant, malgré ses nombreux avantages, l'application Google Messages rencontre un problème de taille : la compression excessive des images envoyées via RCS.

Des confrères ont étudié les récentes mises à jour de Google Messages et ont découvert des améliorations à venir concernant la gestion de la compression des images. Actuellement, les utilisateurs d'Android qui envoient des photos via cette messagerie de Google voient souvent leurs photos drastiquement réduites en qualité. Par exemple, une image de 50 MP et 6 MB peut être compressée jusqu'à seulement 1,9 MP et 147 kB. C’est énorme, elles perdent ainsi beaucoup de détails.

Il sera bientôt possible d’envoyer des images de haute qualité via Google Messages

Ces nouvelles fonctionnalités en cours de développement, repérées dans la version messages.android_20240715_00_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic de Google Messages, permettront aux utilisateurs d'envoyer des photos de haute qualité sans compression excessive. Ces améliorations visent à offrir une messagerie plus fluide et visuellement agréable qui permet de partager des images nettes et détaillées avec leurs contacts, même via le RCS.

Cette mise à jour alignerait Google Messages avec les standards de qualité offerts par d'autres applications. Par exemple, Samsung Messages permet déjà l'envoi de photos en taille originale, et Apple, bien que compressant les images, maintient leur résolution et qualité intactes. De plus, WhatsApp offre désormais la possibilité d'envoyer des photos et vidéos en haute définition par défaut.

Avec ces nouveaux paramètres, Google Messages offrirait une messagerie améliorée qui permettra aux utilisateurs Android de partager des photos de haute qualité avec leurs contacts, y compris ceux qui utilisent des iPhones. Les utilisateurs pourront ainsi profiter d'une communication enrichie et sans compromis sur la qualité des images.

Source : android authority