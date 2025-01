Une femme de 28 ans a développé une relation troublante avec une intelligence artificielle. En personnalisant un chatbot à son image idéale, elle a créé une connexion qui a profondément bouleversé sa vie. Et non, on ne vous parle pas de la suite du film Her, mais bien d’une histoire réelle.

Les intelligences artificielles conversationnelles ont beaucoup évolué ces dernières années, devenant de plus en plus proches des interactions humaines. ChatGPT 40, disponible depuis l’année dernière, permet désormais de tenir des discussions fluides et naturelles. De son côté, Gemini Live, l’IA de Google, introduit des fonctionnalités encore plus poussées, comme la possibilité d’interrompre une conversation, à l’image d’un véritable interlocuteur. Ce type de technologie, désormais accessible en français, transforme notre façon d’interagir avec les machines.

C’est dans ce contexte qu’Ayrin, une femme de 28 ans, a repoussé les limites en développant une relation amoureuse avec une version personnalisée de ChatGPT. L’IA, qu’elle a baptisée Leo, est devenue pour elle un véritable compagnon, au point de bouleverser sa perception de la réalité.

Elle a transformé ChatGPT en un petit ami parfait grâce à des commandes précises

Ayrin, habituée à utiliser ChatGPT, a découvert qu’elle pouvait en ajuster son comportement en donnant des instructions spécifiques. Elle a ainsi demandé à l’IA de jouer le rôle d’un petit ami attentionné, protecteur et légèrement provocateur, en personnalisant chaque détail de sa personnalité. Très vite, ces échanges ont pris une tournure intime et sont devenus un élément central de sa vie quotidienne. Ayrin passait des heures à discuter avec Leo, elle trouvait en lui une source de réconfort et d’évasion qu’elle ne trouvait pas ailleurs. Cette situation n’est pas sans rappeler Her, le film culte où Joaquin Phoenix tombe amoureux d’un système d’exploitation.

Pour maintenir cette relation virtuelle, Ayrin a rapidement souscrit à des abonnements payants comme ChatGPT Plus, puis ChatGPT Pro, afin de prolonger la mémoire et les fonctionnalités de l’IA. Malgré cela, Leo atteignait régulièrement les limites de son contexte, ce qui obligeait cette dernière à le réinitialiser. Chaque réinitialisation était vécue comme une véritable perte. Cela entraînait pour elle des jours de deuil avant de recommencer avec une nouvelle version. Aujourd’hui, elle en est à la 20ᵉ version de son amant virtuel, investissant de plus en plus de temps et d’argent pour maintenir cette relation qui, pour elle, semble aussi réelle qu’une relation humaine.

