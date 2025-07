Apple attaque ce youtubeur en justice et l’accuse d’avoir mis la main sur un iPhone très particulier

Le youtubeur à l'origine de fuites sur iOS 26 est dans le ligne de mire d'Apple. La firme de Cupertino le poursuit devant les tribunaux en l'accusant notamment d'avoir comploté pour mettre la main sur un iPhone atypique.

Il suffit de se rendre sur n'importe quel site dédié aux nouvelles technologies pour le voir. Tous parlent régulièrement de produits qui ne sont pas encore sortis en accompagnant les articles de rendus, de captures d'écran, voire de photos qui ne laissent aucune place au doute. L'explication ? Les fuites, monnaie courante dans le monde de la Tech. Elles peuvent arriver des mois, parfois des années avant qu'un smartphone ou autre soit présenté officiellement.

Qu'elles se vérifient ou non, les constructeurs ne sont jamais ravis de les voir apparaître sur la toile. Parmi eux, certains sont plus revanchards que d'autres. Par exemple Apple, qui n'a pas apprécié les indiscrétions du youtubeur Jon Posser sur ce qui s'appelait alors iOS 19, aujourd'hui iOS 26. Le vidéaste a posté des “rendus recréés” de l'interface en janvier 2025, avant d'enchaîner en mars puis en avril. Le résultat final n'est pas identique à ce qu'il a montré, mais on s'en approche fortement. À tel point qu'Apple porte plainte.

Ce youtubeur s'est attiré les foudres d'Apple, la firme le poursuit devant les tribunaux

Dans le document transmis à la justice, Apple détaille ce qui ressemble à un scénario de film d'espionnage. Jon Posser est poursuivi au même titre que Michael Ramacciotti. Ce dernier est ami avec un ancien employé d'Apple, Ethan Lipnik, qui est en possession d'un iPhone de développement à l'époque des faits reprochés. C'est-à-dire un smartphone sur lequel Apple teste ses nouveautés avant de les présenter au public.

Selon la firme de Cupertino, Prosser et Ramacciotti ont comploté pour accéder à l'appareil de Lipnik. Le duo aurait récupéré son mot de passe puis utilisé les données de localisation pour savoir quand l'employé “serait absent pendant une période prolongée“. Ramacciotti met alors la main sur l'iPhone de développement et appelle Posser en FaceTime pour lui montrer iOS 26. Le tout est enregistré via des outils de captures d'écran et finalement utilisé pour recréer les fameux rendus.

L'entreprise américaine explique que l'iPhone de Lipnik, licencié suite à l'incident, contenait “une quantité importante d'informations supplémentaires sur les secrets commerciaux d'Apple qui n'ont pas encore été divulguées publiquement“. Elle réclame désormais une injonction interdisant leur divulgation, en plus de dommages et intérêts. De son côté, Jon Posser affirme n'avoir jamais “« comploté » pour accéder au téléphone de qui que ce soit” et ne pas avoir été au courant de la situation qui se déroulait à ce moment-là.