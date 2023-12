On peut jouer à Tetris sur Excel, la preuve en vidéo

Un internaute a profité de ses journées de travail pour créer une version de Tetris qui tourne sur Microsoft Excel. Les contrôles se font à la souris d'après la vidéo, mais cela reste étonnamment jouable.



Tout le monde connait le programme Excel, célèbre tableur de Microsoft. Même si vous ne vous en êtes jamais servi, vous avez le vague souvenir d'un logiciel qui permet de créer des tableaux, de faire des opérations mathématiques ou de classer des données. Ça, c'est la partie émergée de l’iceberg. Les plus aguerris vous parleront des innombrables fonctions disponibles ou des TCD (Tableaux Croisés dynamiques), et même là, ils ne font que gratter la surface de ce qu'Excel est capable de faire.

Par exemple, on peut y recréer le jeu vidéo Tetris, dans lequel vous devez empiler des briques pour former des lignes et les faire disparaître. Lui aussi tout le monde le connaît. Enfin, sauf ce critique cinéma apparemment. Sur le réseau social communautaire Reddit, l'utilisateur MehmetSalihKoten a posté un sujet intitulé “J'ai créé Tetris dans Microsoft Excel au travail“. Au delà de ce titre explicite, il n'y a qu'une vidéo, dans laquelle on voit effectivement le jeu tourner sur une feuille de calcul.

Tetris tourne visiblement très bien sur Microsoft Excel

Tout y est : la zone de jeu principale bien sûr, la case qui annonce la prochaine pièce, les contrôles pour déplacer cette dernière latéralement, la faire pivoter ou tomber plus vite, et même le score. Les mouvements sont gérés à la souris, en cliquant sur les boutons prévus à cet effet. Ce n'est pas l'idéal dans Tetris, ou la rapidité est de mise, mais c'est déjà pas mal. Mais comment l'internaute a-t-il fait ? C'est là que le bât blesse : à aucun moment il n'explique quoi que ce soit. Il ne répond pas non plus aux commentaires qui lui posent la question.

Personne ne crie à l'imposture cependant. Dans la discussion, l'un des participants rappelle qu'Excel 95 faisait tourner un jeu de tir à la première personne, Excel 97 un simulateur de vol et Excel 2000 un jeu en 3D. Dans tous les cas, il est assez impressionnant de constater ce qu'un programme à la base conçu pour créer des tableaux permet de faire. À quand le jeu Doom sur Excel ?