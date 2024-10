Vous pouvez jouer gratuitement à Flight Simulator 2024, mais la config PC recommandée n’est pas pour tout le monde

Flight Simulator 2024 lance une alpha technique, qui donne gratuitement accès au jeu pendant plusieurs jours. Une bonne manière de le tester avant sa sortie, mais encore faut-il un PC suffisamment puissant pour le faire tourner dans de bonens conditions.

Microsoft lance une phase de test pour l'alpha technique de Flight Simulator 2024. En participant, vous pouvez contribuer à la fin de développement du jeu et accéder au titre en avant-première. Bien entendu, il faut s'attendre à un certain nombre de bugs et de problèmes de performances, puisqu'il s'agit d'une version anticipée du jeu.

Il est précisé que cette alpha technique ne sera ouverte que pour une durée limitée, comprise entre deux et trois jours, durant le mois d'octobre. Pour rappel, la date de sortie de Flight Simulator 2024 est programmée au 19 novembre 2024. Ce test grandeur nature va permettre à Microsoft de collecter des données afin d'améliorer le jeu d'un point de vue technique, mais le retour des utilisateurs concernant le gameplay n'est pas demandé.

Comment participer à l'alpha technique de Flight Simulator 2024 ?

Pour accéder à l'alpha technique de Flight Simulator 2024, vous devez remplir un formulaire via ce lien. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez un email vous indiquant la marche à suivre pour jouer au jeu. Lors de votre demande, vous devez renseigner les caractéristiques techniques de votre PC, via l'exécution de DxDiag. Celles-ci doivent respecter la configuration minimale annoncée pour espérer participer à l'alpha.

Les jeux de la licence Flight Simulator exigent toujours une machine puissante pour jouer dans de bonnes conditions, et la mouture 2024 ne fait pas exception. Il faut au moins une carte graphique GTX 970 ou Radeon RX 5700, un processeur i7-6800K ou Ryzen 5 2600X et 16 Go de RAM pour espérer lancer le jeu. Mais autant vous prévenir, avec une telle configuration, il va falloir faire de lourdes concessions sur les graphismes et la fluidité.

Il faut au moins viser les specs recommandées pour obtenir une expérience convenable. Et là, tous les PC ne pourront pas suivre. Comptez une RTX 2080 ou une Radeon RX 5700 XT côté GPU, un i7-10700K ou Ryzen 7 2700X pour le CPU et au moins 32 Go de mémoire vive. Idéalement, Microsoft préconise une RTX 4080 ou RX 7900 XT, un i7-14700K ou Ryzen 9 7900X et la bagatelle de 64 Go de RAM. Une telle configuration vaut à vue de nez au moins 2 000 euros.