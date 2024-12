Blizzard propose actuellement aux joueurs d'essayer gratuitement Diablo IV et l'intégralité de ses extensions sur PC et consoles. Mais attention, l'opération est temporaire et il faudra faire vite pour en profiter.

Lancé en juin 2023, Diablo IV a marqué le grand retour de cette licence culte du Hack & Slash sur le devant de la scène. La plus grosse sortie de Blizzard depuis des années a réuni des millions de joueurs, du moins à ses débuts.

Fatalement, les serveurs se sont considérablement vidés depuis. Si l'on en croit le site Steam Charts, on compte un peu plus de 8 350 joueurs actuellement dans les terres désolées de Sanctuaire.

Malheureusement pour Diablo IV, l'arrivée du DLC Vessel of Hatred et de la nouvelle classe Sacresprit n'auront pas suffit à rameuter les joueurs en masse. Et depuis ce 6 décembre 2024, le titre doit maintenant faire face à un concurrent de taille, à savoir l'excellent Path of Exile 2, disponible en accès anticipé depuis cette date sur consoles et PC.

Alors, dans l'espoir d'inverser la vapeur, Blizzard vient de lancer une nouvelle opération séduction. En effet, les joueurs PC et consoles peuvent dès aujourd'hui essayer gratuitement Diablo IV.

Envie d'essayer Diablo IV ? C'est le moment

Ils pourront notamment découvrir toute la campagne principale du titre, mais surtout, essayer la nouvelle classe Sacresprit. Une première. Notez bien que la progression de votre personnage sera limitée dans l'essai gratuit de Diablo IV. Pour cause, impossible d'aller plus loin que le niveau 25.

Bien entendu, si vous avez apprécié votre expérience et que vous en voulez plus, vous pourrez reprendre votre partie en achetant le jeu. Sans surprise, Blizzard propose actuellement Diablo IV à prix cassé sur le PlayStation Store, le magasin Xbox, Steam ou Battle.net. Les promotions vont jusqu'à – 40 % selon les plateformes. Par exemple, Diablo IV accompagné de l'extension Vessel of Hatred est affiché à 47,99 € sur PS4/PS5 au lieu de 79,99 €.

Pour en revenir à l'essai gratuit, ajoutons qu'il faudra être rapide pour en profiter. Pour cause, l'opération cessera dès ce 3 janvier 2025. Rappelons au passage que Diablo IV est également disponible dans le Xbox Game Pass. Si vous voulez accéder au titre dans son intégralité à moindre frais (son extension n'est pas incluse), c'est le meilleur moyen.