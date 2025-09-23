Vous pouvez enfin créer des sondages dans Messages sur iPhone, voici comment

Organiser une sortie entre amis ou choisir un resto n’a jamais été aussi simple sur iPhone. Une fonction longtemps attendue arrive enfin dans l’app Messages avec iOS 26. Voici comment elle fonctionne et pourquoi elle pourrait bien changer vos discussions de groupe.

Les applications de messagerie sont devenues des outils essentiels du quotidien. Pour rester compétitif face à des plateformes comme WhatsApp ou Telegram, Apple continue d’ajouter de nouvelles fonctions à son application Messages. Avec iOS 26, la firme de Cupertino introduit une série d’améliorations, dont une qui se faisait particulièrement attendre : la création de sondages dans les conversations.

Désormais, il est possible de proposer un sondage directement dans une discussion iMessage. Chaque participant peut voter pour une ou plusieurs options, et même en ajouter de nouvelles s’il en manque. L’interface permet d’inclure jusqu’à 12 choix dans un même sondage. Il suffit alors aux membres de la conversation de taper sur une option pour voter. Et en maintenant le doigt sur le ce dernier, on peut consulter le détail des votes : qui a choisi quoi, et qui n’a pas encore voté.

iOS 26 permet de créer un sondage en quelques secondes dans Messages

Pour lancer un sondage, il faut simplement :

Ouvrir une conversation dans Messages

Appuyer sur le bouton “+” à gauche du champ de texte

Sélectionner l’option “Sondage”

Remplir les différentes options, puis appuyer sur “Envoyer”

Par exemple, dans un groupe d’amis, vous pouvez proposer un sondage pour choisir un restaurant, une activité à faire le week-end, ou même une date pour se retrouver. Une fois partagé, le sondage apparaît sous forme de carte. Chaque option affiche en direct le nombre de votes, sous forme de barres visuelles. Les participants peuvent voter pour plusieurs réponses à la fois, ce qui rend l’outil très flexible.

Apple va plus loin avec les appareils compatibles Apple Intelligence. Dans certaines conversations, le système peut même suggérer automatiquement de créer un sondage si le sujet s’y prête, comme choisir un restaurant ou organiser une sortie. Attention toutefois : seuls les utilisateurs disposant d’iOS 26 (ou versions équivalentes sur iPad, Mac, Apple Watch ou Vision Pro) peuvent voir et interagir avec ce dernier. Les autres recevront simplement un message indiquant qu’un sondage a été envoyé.