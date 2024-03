Netflix pourrait mettre fin au piratage avec ce nouvel outil

Dans une initiative sans précédent, les géants de l'industrie du divertissement, incluant Netflix, déploient une tactique juridique venue d’Inde pour combattre le piratage en ligne. Cette méthode révolutionnaire pourrait radicalement changer la manière d’attaquer la distribution illégale de contenus.

Dans le contexte actuel où le piratage continue de défier l'industrie du divertissement, une récente étude révèle que les campagnes anti-piratage n'ont pas l'effet escompté. Selon cette recherche, les avertissements et les menaces de sanctions semblent avoir des répercussions variables selon le genre, avec un impact parfois opposé à l'objectif visé. Cette découverte soulève des questions sur l'efficacité des stratégies traditionnelles de dissuasion et suggère la nécessité d'approches plus nuancées pour contrer le piratage, un phénomène qui s'est intensifié malgré les initiatives pour le réprimer, comme le montrent les records de fréquentation des sites de partage illégaux en 2023.

Parallèlement, l'évolution du piratage musical souligne un autre aspect de cette problématique complexe. Avec une hausse significative des visites sur les sites dédiés et l'essor des “YouTube rippers”, la musique devient une cible privilégiée pour le téléchargement illégal. Cette tendance, alimentée par divers facteurs tels que les coûts des services de streaming et l'accès aux données mobiles, met en lumière les défis auxquels les artistes et les industries sont confrontés pour sécuriser leurs œuvres. Alors que des géants comme YouTube intensifient leurs efforts pour combattre ces pratiques, la nécessité de solutions innovantes et efficaces pour protéger le contenu créatif est plus pressante que jamais.

Ce nouvel outil venu d’Inde pourrait mettre fin au piratage

Face à l'escalade du piratage en ligne, les acteurs majeurs du divertissement, tels que Netflix, adoptent une mesure préventive audacieuse basée sur des “ordonnances dynamiques +”. Cette innovation juridique, qui s’inscrit dans le cadre législatif indien, habilite les ayants droit à demander le blocage anticipé de sites potentiellement pirates avant même la constatation de faits illégaux. En conséquence, les fournisseurs d'accès internet et les registraires de domaines à travers le monde doivent désactiver les adresses web ciblées, sous peine de sanctions.

Cette nouvelle méthode donne aux créateurs de contenu des moyens inédits pour protéger leurs films, séries et musiques. En agissant avant même que le piratage ne se produise, cette stratégie a le potentiel de considérablement réduire le nombre de copies illégales disponibles sur internet. Pour le moment, cette pratique est utilisée en Inde, mais son succès pourrait encourager d'autres pays à l'adopter, changeant ainsi profondément la manière dont on protège les œuvres créatives à l'ère du numérique.

Source : torrentfreak