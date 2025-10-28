Vous n’avez pas besoin d’une TV 4K, cette étude le prouve

Une équipe de scientifiques répond à la question : combien de pixels peut voir l’œil humain ? La réponse risque de déplaire à certains qui regretteront d'avoir investi dans un téléviseur 4K ou plus.

Nos écrans affichent des définitions de plus en plus élevées. Alors que le Full HD, soit 1920 x 1080 pixels, était la norme il y a quelques années, à présent tout le monde ne jure que par la 2K, la 4K, voire la 8K. Et si vous avez craqué pour un moniteur PC ou un téléviseur de ce genre, quelqu'un de votre entourage vous a sûrement dit : “Mais à quoi ça te sert ? De toute façon l’œil humain ne peut pas voir autant de détails“. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs ?

Pour en avoir le cœur net, des scientifiques de l'Université de Cambridge se sont intéressés aux pixels par degré (PPD). C'est-à-dire “une mesure du nombre de pixels individuels pouvant tenir dans une tranche d'un degré de votre champ de vision“. Selon le standard communément admis, une personne avec une vision parfaite voit 60 PPD. En réalité, l'étude montre que ce nombre varie fortement selon que l'on regarde une image en noir et blanc (94 PPD), rouge et verte (89 PPD) ou encore jaune et violette (53 PPD). Voyons comment sa se traduit concrètement.

Vous ne faites probablement pas la différence entre une TV 2K et une TV 4K

Un écran 4K (3840 x 2160 pixels) est placé sur un rail permettant de le rapprocher ou de l'éloigner du participant. Ce dernier doit indiquer s'il arrive à voir de fines lignes affichées, en couleur ou non. La distance par rapport à l'écran est modifiée plusieurs fois. Nous l'avons dit plus haut, les résultats de l'expérience indiquent que “notre cerveau n'est en réalité pas capable de percevoir très bien les détails des couleurs“. D'où la baisse des PPD constatée. Mais ce n'est pas tout.

En résumé : pour un salon moyen où une TV de 44 pouces se trouvent à 2,5 mètres du canapé, le spectateur ne fait pas la différence entre la 4K et la 2K. Tous les pixels supplémentaires sont invisibles pour l'immense majorité des humains. Il faut donc considérer plusieurs facteurs avant d'envisager l'achat d'un téléviseur très haute définition. Sinon vous risquez de dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose que vous ne verrez pas. Les chercheurs ont mis en ligne un calculateur pour vous aider à faire le meilleur choix.