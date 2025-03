La mise à jour 18.4 d'iOS arrive sur les iPhone et avec elle va débarquer avec une option dont seuls les européens bénéficieront : la possibilité de choisir une application de navigation par défaut autre qu'Apple Plans.

Depuis 2023, les grands noms de la Tech font preuve de plus en plus d'ouverture concernant leur produits phares. Ce n'est pas par éthique, mais parce que l'Europe a voté plusieurs textes contraignants comme le Digital Markets Act (DMA) ou le Digital Services Act (DSA). C'est grâce à eux que l'on a enfin un port USB-C sur les iPhone par exemple, ou qu'iOS n'impose plus certaines applications par défaut.

Les modifications apportées au système d'exploitation mobile d'Apple n'ont pas toutes été déployées d'un seul coup, surtout qu'elles ne concernent que les européens. Il faut attendre plusieurs mises à jour d'iOS pour en voir certaines, comme c'est le cas ici. Lorsque iOS 18.4 arrivera en avril prochain, elle permettra entre autres de dire adieu à Apple Plans et de choisir une autre appli se lançant par défaut pour la navigation . Voici la marche à suivre.

Comment remplacer Apple Plans par une autre application de navigation par défaut sur iPhone

Une fois que la mise à jour iOS 18.4 sera installée sur votre iPhone, la manipulation sera très simple. Il suffira de vous rendre dans Réglages > Apps > Apps par défaut > Navigation puis de choisir l'application de votre choix en lieu et place d'Apple Plans. Rien ne vous empêche de mettre Google Maps ou Waze par exemple, du moment que vous avez installé l'un ou l'autre service au préalable.

Contrairement à certaines fonctionnalités comme Apple Intelligence, qui a fait ses débuts en France plusieurs mois après son arrivée outre-Atlantique, ce sont cette fois-ci les européens qui auront la primeur de l'option. Elle pourrait d'ailleurs rester une exclusivité du Vieux continent, la firme à la pomme croquée n'ayant pas l'intention d'ouvrir son écosystème de la sorte aux États-Unis. Tant qu'elle n'y est pas contraint par une nouvelle réglementation en tout cas.

Source : MacRumors