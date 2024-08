Vous devez conduire par mauvais temps et la visibilité est faible ? Pour y voir plus clair, il suffit d’un smartphone

Une vidéo devenue virale montre comment utiliser un smartphone permet de mieux voir la route quand on conduit sous une violente tempête. Rien de magique, c'est de la physique.



Si vous avez déjà dû conduire sous une pluie battante, voire une tempête, vous savez à quel point c'est une situation dangereuse. Les gouttes s'écrasent avec force sur le pare-brise et malgré les essuie-glaces réglés à leur vitesse maximale, vous devez vous pencher en avant et plisser les yeux pour y voir quelque chose. Ce manque de visibilité peut facilement causer des accidents et il est toujours conseillé d'éviter de rouler dans de telles conditions (surtout si la route est carrément inondée). Dans les cas où vous n'avez pas le choix, il y a une astuce qui peut vous aider.

Vous aurez besoin d'un objet que vous possédez très sûrement : un smartphone. Comme le montre une vidéo publiée sur le réseau social communautaire Reddit et devenue virale depuis, regarder la route à travers l'écran du mobile donne une image beaucoup plus claire malgré la mauvaise météo. Pas besoin de posséder tel ou tel modèle ou d'installer une application, il suffit d'ouvrir l'appareil photo et ça fonctionne. Mais comment ?

Grâce à votre smartphone, vous pouvez mieux voir la route en conduisant sous la tempête

Replongeons rapidement dans nos cours de physique. La lumière est une onde électromagnétique oscillant dans toutes les directions. On dit alors qu'elle est non polarisée. Elle le devient lorsqu'elle frappe quelque chose, par exemple les gouttes d'eau qui tombent des nuages pendant une tempête. Pour mettre de l'ordre dans tout ça, il suffit d'utiliser un verre polarisé, qui va donner une direction à la lumière et donc réduire les “bruits parasites”. Vous l'aurez compris : les capteurs photos des smartphones intègrent des filtres polarisants.

Lire aussi – Tesla fait des efforts pour mettre fin à la galère des essuie-glaces automatiques

Bien sûr, n'utilisez pas cette méthode si vous êtes seul dans la voiture. Comme dans la vidéo, une deuxième personne doit avoir le smartphone en main tandis que le conducteur reste concentré sur la route devant lui. Rappelons également que si vous le pouvez, le mieux reste de vous arrêter dans un endroit sécurisé et d'attendre que la tempête se calme. Enfin, notez qu'il est possible de remplacer le mobile par une paire de lunettes aux verres polarisés. Le résultat sera le même tout en étant plus sûr.