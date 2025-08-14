La prochaine version de Windows pourrait rendre le clavier et la souris obsolètes

À quoi va ressembler le prochain Windows ? Le boss du système d'exploitation partage la vision de Microsoft et elle est plutôt radicale. Vous pourriez presque vous passer d'un clavier et d'une souris pour naviguer.

Windows 11 est sorti il y a 4 ans. Il est raisonnable de penser que Microsoft travaille déjà sur son successeur, même s'il ne faut pas attendre Windows 12 de sitôt. Cela étant dit, comment la firme de Redmond envisage-t-elle la suite ? Pavan Davuluri, l'actuel chef de Windows, nous partage sa vision lors d'une interview a retrouver ci-dessous.

Le maître mot est “multimodal“. Il n'est pas à prendre au sens littéral, mais signifie que naviguer sur Windows pourra se faire de plusieurs façons différentes. Actuellement, vous utilisez un clavier et une souris. À l'avenir, vous n'en aurez plus besoin : “Je pense que la diversité des expériences est le prochain domaine où la voix continuera de gagner en importance“, résume Davuluri.

Et si le prochain Windows ne se contrôlait pas avec un clavier et une souris ?

Tout comme l'on s'adresse à un chatbot IA en écrivant de manière naturelle, l'homme explique que “vous pourrez parler à votre ordinateur tout en écrivant, en écrivant ou en interagissant avec une autre personne. Votre ordinateur devrait pouvoir comprendre sémantiquement votre intention d'interagir avec lui“. Cette façon de faire nécessite sans surprise de placer l'intelligence artificielle au cœur du futur Windows.

Grâce à elle, votre PC sera capable de “voir” ce qui est affiché à l'écran, de le comprendre et d'agir en conséquence. Une sensibilité au contexte que l'on retrouve déjà en partie dans l'IA Gemini de Google et que la plupart des grands noms du secteur compte intégrée, quand ce n'est pas déjà fait.

Ce fonctionnement ne devrait pas remplacer entièrement le combo clavier/souris. Déjà parce que tout ne pourra pas se faire à la voix, mais aussi parce que cela rendrait certains environnements de travail invivables. Si vous êtes du genre vous agacer quand un collègue tape trop fort sur son clavier, imaginez un open space où tout le monde parle à son écran.

Plus sérieusement, cela pose également des questions sur la sécurité des données personnelles. Pour répondre de manière efficace à vos demandes, le nouveau Windows va devoir apprendre à vous connaître, autrement dit enregistrer des informations sur vous. Votre voix, ce que vous lui avez demandé avant… Tout cela sera probablement stocké sur des serveurs externes qu'il faudra protéger des cyberattaques. Microsoft a le temps d'y penser, le Windows ainsi envisagé ne devrait pas arriver avant plusieurs années.