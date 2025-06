Stranger Things saison 5 a une date de sortie et elle s’accompagne d’une nouvelle bande-annonce, les voici

On connait enfin la date de sortie exacte de la 5e et dernière saison de Stranger Things sur Netflix. Pour l'occasion, la plateforme nous offre une bande-annonce sous forme de résumé.

Il était une fois Netflix

Trois ans que les fans attendent. En 2022 s'achevait la saison 4 de Stranger Things, avec la promesse d'une suite et fin pour au plus tard 2024. Mais la grève historique des scénaristes et des acteurs d'Hollywood vient chambouler le calendrier établi.

Une fois la crise passée, le constat met la patience des spectateurs à rude épreuve : la cinquième saison sera diffusée en 2025, pas avant. Ça tombe bien, c'est justement l'année en cours. Pourtant pas l'ombre d'un Démogorgon a se mettre sous la dent.

Rassurez-vous, ce sera bientôt le cas. Netflix dévoile la date de sortie de la saison 5 de Stranger Things dans une nouvelle vidéo faisant office de résumé des événements précédents. Elle nous montre également quelques images inédites tirées des épisodes à venir, mais rien de bien exceptionnel.

Les personnages principaux sont là, on devine qu'ils sont confrontés à une menace pour l'instant inconnue, et c'est à peu près tout. Heureusement que le trailer se termine par la date de diffusion. Ou plutôt les dates.

Voici quand sort la saison 5 de Stranger Things sur Netflix

Il n'y a en effet pas une, mais 3 dates de sorties distinctes pour la dernière saison de Stranger Things. Netflix va publier les 8 épisodes en 3 parties. Voilà ce que nous savons désormais :

Les épisodes 1 à 4 de la saison 5 de Strangers Things seront diffusés le 27 novembre 2025.

seront diffusés le 27 novembre 2025. Les épisodes 5 à 7 de la saison 5 de Strangers Things seront diffusés le 26 décembre 2025.

seront diffusés le 26 décembre 2025. Le 8e et dernier épisode de la saison 5 de Strangers Things sera diffusé le 1er janvier 2026.

Notez que dans les 3 cas, c'est un jour après les dates indiquées dans la vidéo ci-dessous, qui concernent les États-Unis. Il va donc falloir attendre encore quelques mois avant de retrouver Onze, Max, Will, Lucas, Dustin, Mike et les autres. On peut cependant déjà se consoler en se rappelant que cette cinquième et ultime saison ne marquera pas la fin de Stranger Things. Ses créateurs ont encore des choses à nous raconter.