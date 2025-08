Ces lunettes connectées font passer les Ray-Ban de Mark Zuckerberg pour des reliques

Une nouvelle paire de lunettes connectées promet de révolutionner le quotidien. Elles voient, entendent et se souviennent à votre place. Et elles durent trois fois plus longtemps que les modèles de Meta.

Toujours pas de lunettes connectées ? Selon Mark Zuckerberg, vous êtes déjà en retard. Le patron de Facebook affirme que ces appareils seront bientôt aussi indispensables que les smartphones. Plusieurs entreprises misent d’ailleurs sur cette vision d’un futur où l’IA s’intègre directement à ce que vous voyez. C’est dans ce contexte que de nouvelles lunettes viennent concurrencer les modèles de Meta et Ray-Ban… en misant tout sur l’intelligence artificielle.

La startup Brilliant Labs vient de présenter Halo, une paire de lunettes ultra-légères de 40 grammes, dotées d’un affichage couleur intégré, de micros, de haut-parleurs à conduction osseuse et surtout… d’une batterie de 14 heures. Contrairement aux lunettes Meta centrées sur les photos et vidéos, Halo se concentre sur l’IA. Elle embarque un assistant nommé Noa, capable d’interagir en temps réel et de mémoriser ce que vous voyez et entendez tout au long de la journée. L’objectif : vous assister à tout moment, sans interaction complexe.

Les lunettes Halo intègrent un assistant IA qui voit, écoute et retient tout pour vous

Grâce à un capteur optique discret et à plusieurs micros, Noa peut analyser votre environnement, vous rappeler des prénoms ou générer des applications via des commandes vocales. Une fonction appelée “Vibe Mode” permet même de coder à la voix et d’exécuter les applications directement dans l’affichage. L’écran, logé dans un petit module optique placé sur la monture, offre un affichage en style rétro sans compromettre l’autonomie. Le module ne gêne pas le changement de verres, ce qui permet de commander des verres correcteurs via SmartBuyGlasses.

Brilliant Labs mise aussi sur la transparence : ses lunettes sont entièrement open source, tant côté matériel que logiciel. La marque assure par ailleurs que les données audio et visuelles sont protégées, converties en représentations mathématiques non réversibles, sans accès pour des tiers. Les Halo seront disponibles à la fin de l’année 2025 au prix de 299 dollars, soit environ 275 euros, en édition limitée sur le site officiel de la marque.