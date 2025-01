Vous avez trop de documents dans Google Wallet ? Cette nouveauté va vous plaire

Google prépare l’arrivée d'une nouvelle fonctionnalité dans Google Wallet, l'application qui stocke les versions numériques de nombreux documents. Elle va ravir celles et ceux qui s'y perdent.



Depuis que Google Wallet a remplacé G Pay, l'application n'a pas cessé d'évoluer pour devenir l'équivalent d'un portefeuille géant. Tout y rentre ou presque. Votre carte de crédit bien sûr, mais aussi vos papiers d'identité, vos titres de transport, vos cartes d'embarquement et tickets de cinéma, voire la clé de votre chambre d'hôtel. Ajoutez à ça la possibilité de scanner tickets de caisse, reçus et autres factures, et vous obtenez un programme qu'il est difficile de prendre en défaut.

Comme l'appli prend en charge de plus en plus de documents, il est facile de se laisser prendre au jeu et d'y stocker énormément de choses. On finit par se retrouver en train de fouiller Wallet à la recherche de celui dont on a besoin sur le moment. Embêtant en temps normal, encore plus si vous êtes à la caisse et que les gens s'impatientent derrière vous. Google a la solution.

Google Wallet va se doter d'une fonctionnalité bien pratique

Dans la version v24.52 de l'application, une nouveauté se cache au sein du code. Elle ne fonctionne pas encore, mais est suffisamment explicite pour que l'on comprenne d'emblée son utilité : il s'agit d'une fonction de recherche. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y en a pas actuellement. Celle découverte prend la forme d'une icône de loupe en haut à droite de l'écran, juste à côté de celle de votre compte. Appuyer dessus ouvre une interface dédiée à la saisie de la requête dans une barre ainsi qu'à l'affichage des résultats.

Comme la recherche n'est pas fonctionnelle, il est difficile de savoir à quel point elle peut être précise. La barre indique l'exemple de “transactions” (le mot anglais), donc les dépenses que vous avez effectuées. Est-ce qu'il y aura des filtres ou a minima des options de tri de type date, montant ou autres ? Il faudra attendre le déploiement pour le savoir.

Source : Android Authority