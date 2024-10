Ce raccourci bien pratique de Google Wallet est enfin disponible pour les utilisateurs de smartphones Samsung

Google Wallet se dote d'une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'accéder encore plus rapidement à leurs cartes et passes. Ce changement vise à simplifier l’utilisation de l’application aux utilisateurs de smartphones Samsung.

Google Wallet, l’application permettant de stocker cartes de paiement, billets et autres documents essentiels, continue de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités. L’une des dernières, qui permet d’intégrer les clés de chambre d'hôtel directement dans l’application, nous montre comment Google cherche à faciliter la vie des voyageurs. Avec cette innovation, plus besoin de carte magnétique physique. Cette évolution s’inscrit dans une logique de concurrence avec Samsung Wallet, qui propose également des solutions innovantes comme des options de paiement simplifiées entre particuliers.

La nouvelle mise à jour de Google Wallet, déployée sur les téléphones Samsung, introduit un raccourci rapide dans les Paramètres Rapides. Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs peuvent désormais accéder à l'application d’un simple geste, sans avoir à naviguer dans les menus. Ce raccourci simplifie non seulement l’accès aux cartes de paiement, mais aussi aux autres documents importants, comme les billets d’avion ou les cartes de transport. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les grandes villes, où les services numériques, comme les vélos partagés ou les transports publics, dépendent de plus en plus des applications mobiles.

Le raccourci Google Wallet est enfin disponible sur les téléphones Samsung

Alors que le raccourci Google Wallet est disponible sur les smartphones Android depuis plusieurs années, les utilisateurs de téléphones Samsung n’y avaient pas encore accès. Désormais, ils peuvent eux aussi profiter de cette fonctionnalité pratique, permettant de changer de carte ou d’accéder à leurs passes en un instant. Ce gain de temps est particulièrement apprécié lors des transactions sans contact grâce à la technologie NFC, qui est pleinement prise en charge par Google Wallet.

Cette nouvelle fonctionnalité représente un véritable avantage pour les utilisateurs de téléphones Samsung, qui bénéficient désormais d'un accès plus rapide à leurs cartes et passes. Elle facilite l'utilisation des services de paiement et des documents numériques au quotidien. Avec ce déploiement, Google uniformise les fonctions sur les différents appareils Android, permettant ainsi à un plus grand nombre d’utilisateurs d'en profiter.