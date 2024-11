Vous avez plusieurs comptes Google sur votre smartphone Android ? Ce simple ajout va faciliter leur gestion

Avec un petit changement en apparence anodin, Google va simplifier la gestion de comptes multiples sur smartphone Android. La nouveauté se situe dans les paramètres, la voici.

Les smartphones Android sont personnalisables à l'extrême. Il suffit de se rendre dans l'application Paramètres pour s'en rendre compte. De nombreux menus n'y attendent que vous et chacun comportent de multiples options permettant de configurer votre mobile à peu près comme bon vous semble. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez même enregistrer plusieurs comptes Google sur le même appareil, paramétrer chacun d'entre eux et jongler selon vos besoins.

On peut vite se laisser griser par autant de liberté et se retrouver dans une situation où l'on doit régulièrement vérifier sur quel compte on est connecté. Rien de bien gênant en soi, cela prend quelques secondes. Dans certains cas extrêmes, leur accumulation peut devenir pénible à la longue. En ayant sûrement en tête l'adage “qui peut le plus peut le moins”, Google a décidé de faciliter la vie de ces personnes. Pour les autres, l'ajout prévu ne changera rien à leurs habitudes.

Gérer plusieurs comptes Google sur votre smartphone Android va devenir plus simple

La firme de Mountain View prépare une mise à jour très discrète d'Android 15. À l'issue de celle-ci, vous noterez un changement dans l'appli Paramètres de votre téléphone. Plus précisément au niveau du menu Google, dans lequel vous choisissez justement entre différents comptes lorsque vous en avez plusieurs. Il intégrera désormais la photo de profil et le nom associés. Vous pourrez donc identifier en un coup d'oeil le compte actif.

Comme nous l'avons dit, la majorité des utilisateurs ne se sentira pas concernée par ce changement. Il reste cependant pratique dans certains circonstances, sans gêner l'utilisation de celles et ceux qu'il n'intéresse pas. Au moment de publier cet article, rien n'indique quand cette mise à jour des Paramètres sera déployée. Des internautes disent déjà le voir sur leur smartphone, mais il ne semble pas y avoir de point commun entre eux, si ce n'est qu'ils tournent sous Android 15.

