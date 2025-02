Vous avez l’impression que le Play Store se comporte bizarrement ? Vous n’êtes pas le seul, il y a bien un bug

Plusieurs utilisateurs font état d'un bug étrange déjà survenu il y a quelques années sur le Play Store de Google. Il fait heureusement plus de peur que de mal. Voici comment le reconnaître.

Il est rare que l'on parle du Play Store de Google pour mentionner qu'il est touché par un bug. Dans l'immense majorité des cas, on met l'accent sur une nouvelle fonctionnalité comme la mise en place d'un nouveau gestionnaire d'applications, plus rarement sur des malwares passés entre les mailles des systèmes de détection du magasin numérique. Mais il arrive parfois qu'un souci de fonctionnement soit constaté.

Il peut être plus ou moins gênant. La disparition d'un raccourci bien pratique dont beaucoup se servent régulièrement a par exemple été plus mal vécu qu'une simple lenteur dans les mises à jour des applications. Celui dont il est question ici peut rendre perplexe, voire inquiéter. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on le voit. Il est apparu en 2020 et s'est résolu tout seul, sans aucune explication de la part de Google. Ce sera probablement encore le cas ici.

Ce bug du Play Store sévi chez plusieurs utilisateurs, ce n'est pas que vous

Sur la page des mises à jour en attente, vous pouvez voir que certaines applis n'ont rien à faire là. Et pour cause : elles sont déjà sur leur dernière version. Il est d'ailleurs facile de les repérer. Au lieu d'afficher le poids de la mise à jour puis la date ou l'heure de la dernière en dessous de leur nom, elles ne mentionnent que cette dernière information.

Appuyez sur Mettre à jour va effectivement lancer un téléchargement de 1 ou 2 Mo, dont on ignore le but, mais le numéro de version de l'appli ne changera pas. Rassurez-vous : mis à part ce comportement bizarre, il n'y a aucun impact sur le fonctionnement des applications concernées. Pas plus que sur le smartphone. Le bug a pour l'instant été repéré sur des mobiles tournant sous Android 14 et Android 15.

Source : 9to5Google