Le Google Play Store vous alertera bientôt sur la qualité douteuse des applications grâce à cette nouvelle fonction

Télécharger une application de mauvaise qualité peut être frustrant. Google travaille actuellement sur une solution pour vous éviter ce désagrément. Une nouvelle fonctionnalité pourrait vous avertir si une appli semble ne pas répondre à vos attentes.

Le Google Play Store ne cesse de s’adapter pour répondre aux besoins des utilisateurs. Récemment, il a introduit un gestionnaire pour retrouver facilement les applications fraîchement téléchargées, un vrai plus pour éviter les oublis. De plus, la société a lancé une chasse aux applications inutiles ou défaillantes en modifiant ses règles pour les développeurs. Désormais, une nouvelle fonctionnalité pourrait aller encore plus loin en vous prévenant des applis susceptibles de vous décevoir.

Un changement repéré dans le code de la dernière version du Play Store de Google laisse entrevoir une nouvelle mesure. Celle-ci pourrait afficher des messages d’avertissement pour signaler qu’une application semble être de faible qualité. Ces alertes reposeraient sur des données telles que le taux de désinstallation ou le faible nombre d’utilisateurs actifs.

Le Google Play Store vous affichera des messages d’avertissement sur les applications de faible qualité

Dans la version 43.7.19-31 du Play Store, des lignes de code suggèrent que des messages comme « Cette application est fréquemment désinstallée » ou « Google Play dispose de peu de données utilisateur sur cette application » pourraient bientôt apparaître. Une autre alerte pourrait indiquer « Cette application a peu d’utilisateurs actifs ». Contrairement à une notification intrusive avant le téléchargement, ces messages s’afficheraient directement sur la page de l’application. Cela permettrait aux utilisateurs de mieux évaluer sa pertinence avant de l’installer.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts continus de Google pour améliorer le Play Store. Avec la récente mise à jour de sa politique contre les applications inutiles, la firme montre qu’elle veut élever la qualité des contenus disponibles. Ces avertissements pourraient être particulièrement utiles pour les utilisateurs moins familiers avec les applications ou ceux disposant de connexions internet limitées. En filtrant plus efficacement les apps, la société vise à rendre les téléchargements plus fiables et adaptés aux attentes des utilisateurs.

