Attention, ces applications de l’App Store et du Play Store volent vos données, ne les installez surtout pas

Kaspersky a découvert que des applications téléchargeables depuis les magasins officiels d'Apple et Google sont infectées par un malware. Il ne faut surtout pas les installer.

Télécharger ses applications mobiles depuis les magasins officiels est le plus sûr moyen d'éviter les problèmes. Le Play Store d'Android et l'App Store d'Apple mettent en effet tout en œuvre pour empêcher la publication d'applis dangereuses pour les utilisateurs. Mais ça ne veut pas dire que leur système est infaillible. Il arrive que certaines passent entre les mailles du filet, infectant parfois des millions d'appareils.

Selon une croyance tenace, les propriétaires d'iPhone ne sont pas concernés par ce phénomène. C'est malheureusement faux. L'entreprise spécialisée en cybersécurité Kaspersky révèle que pour la première fois, des applications de type “stealer” ont été publiées sur l'App Store.

Elles sont infectées par un malware que la firme a surnommé SparkCat. Son but : voler les photos et images présentes sur votre smartphone et récupérer les informations personnelles susceptibles de se trouver dessus. Par exemple la capture d'écran d'une conversation sur laquelle apparaît un mot de passe.

Ces applications iOS et Android cachent un malware, faites attention

Parmi les applications repérées, on trouve ComeCome, qui sert à se faire livrer des repas, ChatAi, un ersatz de ChatGPT, et les messageries WeTink et AnyGPT. Si certaines ont clairement été développées dans le seul but de dérober les données des utilisateurs, c'est moins sûr pour d'autres. Elles ont pu être infectées par des pirates à l'insu de leurs créateurs.

Selon les chiffres de Kaspersky, ces applis ont été téléchargées depuis le Play Store de Google plus de 242 000 fois. On ne connaît pas les chiffres concernant iOS en revanche. Au moment de publier cet article, certaines sont encore disponibles sur Android, par exemple ComeCome.

Il va sans dire qu'il ne faut surtout pas les installer, ainsi que toutes celles émanant des mêmes développeurs. Si vous l'avez déjà fait, désinstallez-les immédiatement et surveillez vos comptes en tout genre (banque, mail…) dans les prochaines semaines.