Vous aimiez les petits iPhones ? Nous avons une mauvaise nouvelle pour vous

C’est officiel, Apple a mis fin aux petits iPhones. Avec l’arrêt de l’iPhone SE, tous les modèles vendus par la marque affichent désormais un écran d’au moins 6,1 pouces. Une décision qui marque un tournant pour les amateurs de smartphones compacts.

Depuis plusieurs années, la taille des écrans de smartphones ne cesse d’augmenter. Les constructeurs cherchent à offrir une meilleure immersion, que ce soit pour la navigation, le multimédia ou le jeu vidéo. Face à cette tendance, les modèles compacts deviennent de plus en plus rares, et certains fabricants ont déjà abandonné ce format.

Apple vient de franchir une nouvelle étape en arrêtant la commercialisation de l’iPhone SE, dernier modèle à petit écran. Désormais, l’iPhone le plus compact de la gamme est l’iPhone 15, avec une diagonale de 6,1 pouces. Ce format est également celui des nouveaux iPhone 16 et iPhone 16e. En abandonnant les écrans plus petits, la marque confirme sa volonté de privilégier des modèles plus grands, au détriment des utilisateurs qui préféraient un format plus facile à manier d’une seule main.

Apple tourne définitivement la page des petits écrans

L’histoire des iPhone compacts remonte à 2007, avec le tout premier et son écran de 3,5 pouces. Ce format est resté la norme jusqu’en 2012, avant qu’Apple ne passe à 4 pouces avec l’iPhone 5. En 2014, l’iPhone 6 et son écran de 4,7 pouces ont marqué une nouvelle rupture, introduisant un modèle Plus encore plus grand. Malgré cela, la marque a continué à proposer des alternatives pour les amateurs de petits écrans, notamment avec l’iPhone SE en 2016, puis l’iPhone 12 mini en 2020. Mais ces modèles n’ont jamais connu un grand succès.

Avec la sortie des iPhone 16 cette année, Apple mise sur des écrans encore plus grands. Ce dernier et l’iPhone 16e démarrent à 6,1 pouces, tandis que les modèles Pro passent à 6,3 pouces et 6,9 pouces pour le Pro Max. L’iPhone SE, qui était le dernier modèle à proposer un écran inférieur à 6 pouces, n’a pas été renouvelé. Aucune rumeur ne laisse penser qu’un iPhone compact reviendra à l’avenir. Ce choix s’aligne sur une demande croissante pour des écrans plus larges, mais laisse les adeptes de petits smartphones sans alternative chez ce fabricant.