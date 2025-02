Voulant recharger sa voiture électrique, cette conductrice s’est retrouvée bloquée toute la nuit sur un parking de supermarché

Une conductrice a vécu une situation inattendue en voulant recharger sa voiture électrique sur le parking d’un supermarché. Alors qu’elle pensait simplement faire le plein d’énergie, elle s’est retrouvée bloquée sur place pendant des heures. Sans solution immédiate, elle a dû prendre une décision radicale.

Les bornes de recharge pour voitures électriques se multiplient dans les parkings de supermarchés. Ces installations facilitent la recharge lors des courses et permettent aux enseignes d’attirer plus de clients. Une étude du MIT aux États-Unis a également montré que ces bornes stimulent l’économie locale : les conducteurs profitent du temps d’attente pour fréquenter les magasins et restaurants environnants. Mais ces avantages cachent parfois des problèmes d’accessibilité, comme en témoigne une récente mésaventure en France.

Il y a quelques jours, Sana, une automobiliste de 35 ans, s’est rendue sur le parking du Lidl de Vaulx-en-Velin pour recharger sa Peugeot e-208. Il était 21h30 lorsqu’elle a branché sa voiture sur la borne. Mais vers 22 heures, les derniers employés du magasin ont quitté les lieux et abaissé la barrière du parking. Bloquée à l’intérieur avec son véhicule, elle a cherché une solution, mais aucun numéro de contact n’était affiché sur place.

La barrière du parking se ferme pendant sa recharge et l’empêche de repartir

Sana a tenté de joindre les forces de l’ordre, mais la police lui a répondu qu’elle ne pouvait pas intervenir, ce type de situation ne relevant pas d’une urgence. Seule option : laisser sa voiture sur place jusqu’au lendemain matin. Elle est restée plusieurs heures sur le parking, espérant trouver une solution, avant de finalement partir à pied à 3h30, récupérée par un proche. Le lendemain, à l’ouverture du magasin, elle a pu revenir chercher son véhicule.

Sur place, elle a fait part de son mécontentement aux responsables du Lidl, mais n’a pas obtenu d’excuses claires. Deux d’entre eux lui ont affirmé qu’elle était responsable de sa mésaventure, bien que rien n’indique sur place les horaires de fermeture du parking. Ce type de situation pose un problème pour les conducteurs qui comptent sur ces bornes, notamment ceux qui n’ont pas de solution de recharge à domicile. Si la présence de ces dernières dans les supermarchés est un atout pour les clients, leur accessibilité devrait être clairement indiquée pour éviter ce genre de désagrément.

