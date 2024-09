Les bornes de recharge pour véhicules électriques cachent cette opportunité inattendue

Avec la croissance des véhicules électriques, les stations de recharge se multiplient. Mais au-delà de leur fonction écologique, ces bornes génèrent aussi un impact économique inattendu.

L’adoption des véhicules électriques transforme progressivement le paysage des villes et des routes. Les bornes de recharge, désormais omniprésentes, permettent aux conducteurs de faire le plein d’énergie lors de leurs trajets. Mais ces arrêts, souvent plus longs que dans les stations-service classiques, ouvrent une nouvelle opportunité pour les commerces locaux. Ces utilisateurs, qui ont du temps devant eux, sont de plus en plus nombreux à fréquenter les cafés, restaurants et magasins situés près de ces dernières.

Une étude récente du MIT aux Etats-Unis a révélé l’impact économique de ces stations pour les commerces voisins. En Californie, les établissements situés dans un rayon d'un mile (1,6 km) d'une borne de recharge ont enregistré une hausse de leurs revenus. En 2019, cette augmentation était en moyenne de 1 500 dollars (environ 1 400 euros) par an, et entre janvier 2021 et juin 2023, elle s'élevait encore à 400 dollars (environ 375 euros) par an. Ces gains sont principalement dus au temps d'attente des conducteurs, qui profitent de la recharge pour consommer dans les commerces avoisinants.

Contrairement aux arrêts rapides dans les stations-service, recharger un véhicule électrique prend souvent entre 20 et 30 minutes. Ce temps permet aux conducteurs de sortir de leur voiture et de visiter les commerces locaux. Cela crée des pôles d’attraction économique autour des bornes, où les cafés, supérettes et restaurants enregistrent une augmentation de leur fréquentation. Ce phénomène pousse même certains commerces à s’implanter stratégiquement à proximité des stations de recharge pour profiter de cette nouvelle clientèle.

Comme le souligne l’étude du MIT, ce modèle économique pourrait inspirer de nouveaux concepts pour les bornes de recharge. À l’image des stations-service qui incluent souvent une supérette ou un restaurant, les bornes pourraient devenir des centres d’activité où les entreprises locales prospèrent. Alors que l’adoption des véhicules électriques ne cesse de croître, l'intérêt pour les commerces à proximité des bornes de recharge va probablement s'accentuer, créant de nouvelles opportunités pour les entreprises locales.

Source : MIT