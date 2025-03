Netflix supporte le HDR10+ désormais, vos séries et films seront plus agréables à regarder

Netflix annonce la prise en charge du HDR10+ chez certains de ses abonnés. Le standard est une amélioration du HDR10 déjà supporté et apporte des améliorations visibles en terme d'image sur vos films et séries.

S’assoir confortablement dans son canapé pour regarder une série ou un film sur Netflix, c'est bien. Le faire en sachant qu'on ne va pas devoir plisser des yeux pour distinguer quelque chose lors des scènes trop sombres ou trop lumineuses, c'est mieux. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la plage dynamique. Nous n'allons pas entrer dans les détails, juste dire que plus elle est large, mieux c'est. D'ailleurs, l'acronyme HDR que vous avez forcément déjà vu signifie tout simplement High Dynamic Range.

Lire aussi – Canal+ supprime la 4K HDR à tous les abonnés sans engagement

Actuellement, le standard le plus répandu est le HDR10. Comme les autres du même genre, par exemple le Dolby Vision, il utilise des métadonnées pour ajuster les paramètres de contraste et de luminosité d'une image. Le HDR10+ fait la même chose, mais en mieux puisqu'il est dynamique et change les réglages en fonction des scènes, contrairement au HDR10, statique. Vous allez pouvoir vous rendre compte de son intérêt puisque Netflix prend désormais en charge cette technologie.

Le HDR10+ arrive sur Netflix pour une qualité d'image supérieure

Comme une photo vaut mieux qu'un long discours, en voici une qui compare le HDR10 (à gauche) au HDR10+ (à droite). Vous noterez que les détails de la lampe torche sont conservés grâce au HDR10+. On voit bien les 3 sources de lumière, tandis qu'elles se confondent en HDR10. De la même manière, la zone triangulaire juste en-dessous sur la liasse de billet est surexposée en HDR10, quand elle ne l'est pas en HDR10+. Globalement, les zones lumineuses et sombres sont mieux équilibrées.

Afin de profiter du HDR10+ sur Netflix, vous devez remplir deux conditions. Il faut être abonné à la formule Premium du service de streaming et posséder un appareil prenant en charge le HDR10+ ainsi que l'encodage AV1.

Rassurez-vous, c'est le cas de beaucoup de TV connectés, de smartphones ou de tablettes. Bien sûr, le film ou la série que vous regardez doit être proposé en HDR10+ à l'origine. Netflix souhaite apporter ce standard sur tous les contenus HDR de son catalogue d'ici fin 2025.