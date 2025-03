Android : l’application « Localiser mon appareil » s’enrichit d’une fonction de suivi des personnes

Perdu votre smartphone ? Égaré vos clés ? Et si vous pouviez aussi retrouver vos amis ? L'application « Localiser mon appareil » de Google fait peau neuve et s'enrichit d'une fonctionnalité inattendue.

Google vient de déployer une mise à jour majeure de son application « Localiser mon appareil » pour Android, ajoutant une fonctionnalité de partage de localisation entre utilisateurs. Cette évolution transforme l'outil, initialement conçu pour retrouver des appareils perdus, en une plateforme complète de suivi, englobant à la fois les objets et les personnes.

Cette nouveauté, annoncée plus tôt ce mois-ci, est progressivement déployée auprès des utilisateurs Android. Elle marque une étape importante dans la stratégie de Google visant à concurrencer directement des services similaires, notamment la fonction « Localiser » d'Apple.

Un outil de localisation tout-en-un

L'interface de l'application a été entièrement repensée pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité :

Deux onglets principaux : « Appareils » et « Personnes »

Dans l'onglet « Personnes », deux sous-catégories : « Partage avec vous » et « Vous partagez avec »

Une carte interactive affichant en temps réel la position des contacts partageant leur localisation

Des options de partage flexibles : 1 heure, 24 heures, durée personnalisée ou indéfinie

Le partage de localisation s'effectue via un lien, offrant un contrôle total à l'utilisateur qui peut interrompre le partage à tout moment. Cette fonctionnalité n'est pas entièrement nouvelle pour Google, qui proposait déjà une option similaire dans Google Maps. Cependant, son intégration à « Localiser mon appareil » centralise désormais toutes les fonctions de localisation en une seule application.

L'ajout du suivi des personnes s'appuie sur le vaste réseau « Find My Device » lancé l'année dernière. Ce réseau utilise plus d'un milliard d'appareils Android et la technologie Bluetooth pour localiser des appareils même lorsqu'ils sont hors ligne ou éteints.

En fusionnant le suivi des appareils et des personnes, Google simplifie l'expérience utilisateur et renforce l'utilité de son application. Bien que pratique, cette évolution soulève des questions sur la vie privée et la sécurité des données de localisation. Google assure que le partage de position reste sous le contrôle total de l'utilisateur, avec des options de durée limitée et la possibilité de révoquer l'accès à tout moment.