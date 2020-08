Samsung permet de retrouver son smartphone Galaxy même s’il est hors ligne

Samsung vient d’apporter une nouvelle fonctionnalité à son application Find my Mobile. Il est désormais possible de localiser un terminal Galaxy, même s’il est coupé de tout réseau. Pour cela, le constructeur coréen utilise ses smartphones à proximité. Une technique inspirée d’iOS.

Find my Mobile est l’application de Samsung qui vous permet de connaître l’emplacement d’un téléphone perdu ou volé et d’interagir à distance. Cette application se dote aujourd’hui d’une nouvelle fonctionnalité, puisqu’il est possible de repérer un smartphone même lorsque celui-ci est hors ligne.

En effet, un smartphone volé ou perdu peut tout à fait être coupé du réseau, que ce soit la 4G ou le Wifi. Pour le localiser même dans ce cas de figure, Samsung se sert d’une stratégie utilisant les autres téléphones Galaxy dans le coin. Ces derniers créent un maillage qui permet de localiser avec précision l’appareil.

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile. Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 22, 2020

Une technologie loin d’être nouvelle

Cette option n’est pas nouvelle. Elle est en effet déjà utilisée par Apple sur ses produits. Samsung ne fait que reprendre l’idée à son compte, ce qui est une bonne nouvelle pour l’utilisateur.

Pour retrouver son smartphone même sans réseau, il faut qu’il soit mis à jour (la MàJ est actuellement déployée aux Etats-Unis) et activer l’option dans les paramètres. Samsung n’autorise pas par défaut votre mobile à être repéré par d’autres pour des raisons de sécurité, il faut donc le faire manuellement. Cependant, il ne faudra pas guetter les options toutes les heures, puisque la firme vous avertira de cette nouveauté.

Find my Mobile de Samsung permet de localiser avec précision votre smartphone sur une carte. En plus de cela, l’application permet de sécuriser son smartphone en le verrouillant, en récupérant les messages ou en effaçant toutes les données. D’autres options intéressantes sont également disponibles pour les étourdis, puisqu’il est possible de déverrouiller son smartphone à distance, mais aussi de le faire sonner ou de prolonger sa batterie.

Une nouvelle option qui devrait aider ceux qui ont perdu leur smartphone et qui rajoute une arme de plus dans l’arsenal sécuritaire de Samsung, déjà très complet. Et vous, avez-vous déjà utilisé Find My Mobile ? Est-ce que cela vous a permis de retrouver votre mobile ? Racontez-nous vos expériences dans les commentaires !