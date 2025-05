Votre PS5 commence à faire du bruit ? Le ventilateur est peut-être encrassé, voici comment le nettoyer avant l’arrivée des grosses chaleurs

Tout comme n'importe quelle console de jeu, votre PS5 n'apprécie pas vraiment la poussière. Malgré les efforts apportés par Sony en terme d'aération avec cette structure en cheminée, des saletés peuvent s'accumuler au fil du temps à l'intérieur de la machine, mais aussi dans le ventilateur. Alors avant que les grosses chaleurs estivales arrivent, on vous explique comment faire respirer votre console.

Si la PS4 ou la PS4 Pro étaient connues pour s'encrasser facilement et faire un bruit d'avion de chasse lorsqu'elles montaient en température, Sony s'est enfin décidé à régler le problème sur la PS5. Tout d'abord, la structure en cheminée adoptée sur la console permet à l'air d'entrer et de s'évacuer avec plus d'efficacité.

En parallèle, le constructeur a surtout innové en appliquant une pâte thermique pas comme les autres sur la puce de la console, à savoir du métal liquide. Concrètement, cette substance comparable à de la gelée est utilisée pour garantir une dissipation optimale de la chaleur produite par le processeur. Grâce à sa conductivité supérieure, elle réduit aussi la surchauffe et améliore les performances globales. On ajoute à cela un imposant ventilateur, et vous obtenez donc une console globalement très silencieuse (39 Db en moyenne) et plutôt bien protégée contre la surchauffe.

Néanmoins, la PS5 n'est pas immunisée contre la poussière et les saletés. Au fil du temps, des impuretés peuvent s'installer sur les grilles d'aération situées sur les côtés et à l'arrière de la machine, mais aussi dans le ventilateur. Et si rien n'est fait, votre console va devenir plus bruyante et même risquer jusqu'à la surchauffe… Surtout avec les grosses chaleurs à venir. Alors pour garder sa PS5 en bonne santé, on vous explique comment la nettoyer de fond en comble.

Les outils/produits à avoir impérativement pour nettoyer sa PS5

Avant de donner une seconde jeunesse à votre PS5, il conviendra de s'équiper en conséquence. Pour cause, on vous déconseille de vous la jouer Mac Gyver, sauf si vous aimez prendre des risques inconsidérés avec votre précieuse machine.

Pas d'inquiétude, l'investissement n'est pas mirobolant (environ une vingtaine d'euros) et une fois que vous aurez tout ce qu'il faut en votre possession, vous pourrez réutiliser les différents outils/produits nécessaires pour des nettoyages ultérieurs :

une bombe à air sec comme du dépoussiérant à clavier par exemple

deux ou trois microfibres

une brosse antistatique pour déloger la poussière récalcitrante

des tournevis adaptés (cruciforme 2,5 mm et Torx T8 sécurisé)

quelques cotons tiges (pour nettoyer les pâles du ventilateur si besoin)

Notez que certaines enseignes spécialisées dans l'électronique grand public ou le jeu vidéo propose des kits d'entretien complets. Vous pouvez en trouver à des prix raisonnables chez Micromania, la Fnac ou encore chez les spécialistes de la réparation iFixit.

Maintenant que vous êtes équipés, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet, à savoir le nettoyage de votre PS5. Avant de démarrer, il conviendra évidemment de retirer tout disque présent dans le lecteur Blu-Ray, d'éteindre totalement votre console et de débranchez tous les câbles (alimentation, HDMI et Ethernet).

Ceci fait, prenez la console et installez-vous sur une grande surface plane si possible (table, bureau, etc.). Pensez également à prendre un drap ou une serviette pour poser la machine dessus et éviter d'éventuelles rayures. Autre petit conseil, munissez-vous d'un petit bol, vous pourrez y mettre les vis du ventilateur.

Etape n°1 : retirer le socle de la PS5

La première étape consiste donc à retirer le socle de la PS5 :

Si votre PS5 est à la verticale, retournez-la et calez-la entre vos jambes pour que le socle se situe au-dessus

Munissez-vous ensuite d'une pièce de monnaie (20 ou 50 centimes feront l'affaire) ou u n tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm

(20 ou 50 centimes feront l'affaire) ou u pour retirer la vis de 26,5 mm Soulevez le socle vers vous pour le retirer délicatement

Si votre PS5 est à l'horizontale, posez-la sur la tranche du lecteur de disque. Vous devez donc voir les différents ports (alimentation, ethernet, HDMI, etc.) en haut. Soulevez le socle vers le haut pour le retirer délicatement

Maintenant que le socle est entre vos mains, insérez la vis dans le petit compartiment prévu à cet effet sous le socle

Rebouchez ensuite le trou de la vis avec le couvercle dédié, une simple pression suffit

Enfin et pour éviter de perdre la vis, faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sceller le compartiment de la vis

Etape n°2 : retirer le cache de la PS5

Ceci fait, vous pouvez maintenant déshabiller votre PS5 en retirant la coque latérale :

Mettez la console à l'horizontale , la partie avec les ports en face de vous et sur votre gauche

, la partie avec les ports en face de vous et sur votre gauche Commencez par soulever avec une certaine force le coin inférieur droit du cache pour le déclipser

pour le déclipser En parallèle, faites glisser le cache vers le bas de la console pour déclipser progressivement toutes les attaches

A moins d'avoir déjà nettoyé votre PS5 par le passé, vous devriez déjà constater la présence de saletés et de poussière, notamment sur la coque et la grille d'aération. Profitez-en pour passer un petit coup de microfibre et de bombe à air comprimé si besoin

Etape n°3 : détacher et retirer la grille d'aération

Maintenant, il nous reste une étape avant de pouvoir accéder au ventilateur de la machine. En effet, il va falloir se débarrasser de la grille d'aération :

Avec l'aide d'une spatule (spudger) ou d'un petit tournevis plat, faites levier en glissant l'outil dans le trou au-dessus du ventilateur

Soulever délicatement la calandre pour déclipser une par une les attaches

Retirer le boitier et si besoin, nettoyez les interstices avec une microfibre et la bombe à air comprimé

Etape n°4 : retirer les vis de la grille du ventilateur

On attaque maintenant le gros de la manoeuvre en retirant les quatre vis de la grille de protection du ventilateur :

Pour ce faire, munissez-vous dans l'idéal d'un tournevis Torx TR8 ou le cas échéant d'un autre tournevis qui convient au diamètre

ou le cas échéant d'un autre tournevis qui convient au diamètre Notez que si c'est la première fois, les vis risquent de faire un peu de résistance, prenez donc votre temps pour les retirer sans abîmer la tête (sous peine d'avoir la plus grande peine du monde pour les remettre)

Au total, vous aurez donc deux vis de 23,3 mm de long, une vis de 11,4 mm de long et une vis de 31 mm

Mémorisez bien l'emplacement de chaque vis , c'est CAPITAL ! Réservez-les dans un bol ou une petite boite pour ne pas les perdre

, c'est CAPITAL ! Réservez-les dans un bol ou une petite boite pour ne pas les perdre Soulevez maintenant délicatement la grille pour la retirer

Etape n°5 : retirer le cache des fils du ventilateur

Avant de pouvoir retirer le ventilateur, il faudra le déconnecter proprement de la carte mère. Sur le côté droit du ventilateur, vous allez apercevoir un cache noir mat.

C'est ici que se trouve le connecteur du ventilo :

Insérez délicatement le bout plat de la spatule ou d'un tournevis plat sous le cache noir en passant par le petit trou au-dessus des fils du ventilateur

Veillez bien à faire levier sur le cache, ne vous appuyez pas sur les fils sous peine de les abîmer/casser

Décollez suffisamment le cache pour l'attraper avec les doigts et retirez-le totalement

Etape n°6 : déconnecter le ventilateur de la carte-mère

On arrive maintenant à l'étape la plus sensible du processus : déconnecter le ventilateur de la carte-mère.

De préférence avec une pince (ou vos doigts le cas échéant), attrapez très délicatement les bords du connecteur et tirez doucement dessus pour le déconnecter de la carte-mère

Veillez bien à tirer depuis les bords, n'attrapez en aucun cas les fils sous risque de les arracher

Etape n°7 : sortir le ventilateur et le nettoyer

Désormais, tous les feux sont au vert pour sortir le ventilateur de son emplacement :

Glissez vos doigts dans les interstices pour retirer délicatement le ventilateur de son emplacement

Profitez-en maintenant pour nettoyer les pales avec du dépoussiérant et une micro-fibre

Si certains résidus résistent, vous pouvez utiliser des cotons tiges humidifiés très légèrement pour passer entre chaque pale, mais attention à ne pas laisser des traces de coton

Une fois le ventilateur propre, remettez-le dans son emplacement

Il ne vous reste plus qu'à remonter votre PS5 en suivant les étapes précédentes en sens inverse. Conseil d'ami, pensez bien à remettre la grille de protection du ventilateur avant de revisser les quatre vis !