Votre montre connectée pourrait bientôt prédire une dépression avant même que vous ne la ressentiez, voici comment

Et si votre montre connectée pouvait détecter les premiers signes de dépression ? Des chercheurs estiment qu’en analysant certaines données, ces appareils pourraient bientôt anticiper les troubles de l’humeur.

Les montres connectées jouent un rôle clé dans la surveillance de la santé. Elles permettent de suivre le rythme cardiaque, la qualité du sommeil et même d’envoyer des alertes en cas de problème au coeur. Elles sont devenues incontournables pour de nombreux utilisateurs dans leur quotidien. Certaines innovations récentes vont encore plus loin, comme des applications qui aident à arrêter de fumer en détectant les gestes liés à la consommation de tabac. Ces technologies ne cessent d’évoluer, et la prochaine grande avancée pourrait concerner la détection précoce des troubles mentaux.

Une étude publiée dans la revue Nature indique que les montres connectées pourraient détecter des signes annonciateurs de troubles de l’humeur, notamment la dépression et le trouble bipolaire. En analysant des données comme le sommeil et l’activité physique, ces appareils pourraient repérer des schémas révélateurs de changements d’état mental. L’objectif serait d’alerter l’utilisateur avant même qu’il ne ressente les premiers symptômes, lui permettant ainsi d’adopter des stratégies pour éviter une crise.

Les montres connectées pourront bientôt anticiper les épisodes dépressifs

Les chercheurs expliquent que des variations dans les cycles de sommeil et d’activité sont souvent liées aux troubles de l’humeur. Par exemple, un coucher plus tardif que d’habitude ou une baisse soudaine de l’activité physique peuvent être des signes avant-coureurs. Grâce aux capteurs intégrés des montres, ces données peuvent être collectées et analysées en continu. En détectant ces changements, une intelligence artificielle pourrait fournir des conseils personnalisés, comme adopter une routine plus stable ou consulter un professionnel si nécessaire.

Cette technologie pourrait profiter à un large public, allant des personnes souffrant de troubles chroniques comme la bipolarité aux individus confrontés à des épisodes temporaires, comme la dépression saisonnière. En intégrant ces fonctionnalités dans les prochaines générations de montres connectées, il serait possible d’améliorer considérablement la prévention des troubles mentaux. Si les résultats des recherches se confirment, ces appareils pourraient devenir de véritables alliés pour le bien-être mental, en complément des méthodes traditionnelles de suivi psychologique.