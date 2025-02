Votre iPhone peut être piraté à tout moment si vous ne changez pas ces paramètres immédiatement, désactivez-les sans attendre !

Votre iPhone pourrait vous exposer à des cyberattaques sans que vous ne le sachiez. La NSA alerte sur deux options activées par défaut qui facilitent le vol de données. Voici les réglages à désactiver immédiatement pour éviter les risques.

Les cybermenaces évoluent constamment, et les smartphones sont des cibles privilégiées. Malgré les efforts d’Apple pour renforcer la sécurité, certaines fonctionnalités activées par défaut exposent involontairement les utilisateurs. La NSA (National Security Agency) met en garde contre deux réglages présents sur tous les iPhone compatibles avec iOS 17 et iOS 18, l’iPhone 16 est donc aussi concerné.

Ce n’est pas la première fois qu’une faille de sécurité touche les iPhone. Récemment, un chercheur a découvert qu’un simple câble USB-C modifié pouvait pirater un iPhone 15 en exploitant une vulnérabilité du contrôleur de charge. Cette faille montrait que même les modèles les plus récents pouvaient être compromis. Aujourd’hui, c’est le Wi-Fi automatique et le Bluetooth qui inquiètent les experts. Ces connexions sans fil, activées par défaut, facilitent l’accès aux hackers. Ils peuvent intercepter des données confidentielles, suivre la localisation de l’utilisateur ou même infiltrer un appareil sans que la victime ne s’en aperçoive.

Le Wi-Fi automatique et le Bluetooth exposent votre iPhone aux cyberattaques

Le mode de connexion automatique du Wi-Fi, activé par défaut, connecte automatiquement l’iPhone aux points d’accès gratuits. Or, ces réseaux sont souvent utilisés pour des attaques de type “Man-in-the-Middle”, où un pirate intercepte les données transmises. Par exemple, un cybercriminel peut créer un faux hotspot Wi-Fi dans un café ou un aéroport et capter les mots de passe, les emails et les informations bancaires des utilisateurs qui s’y connectent sans le savoir.

Pour désactiver cette option, il suffit d’aller dans Réglages > Wi-Fi > Se connecter automatiquement , puis de sélectionner “Jamais” ou “Demander à rejoindre“.

Le Bluetooth, lui aussi activé en permanence, représente un autre risque. Des techniques comme BlueBorne permettent aux hackers d’infecter un iPhone à distance sans interaction de l’utilisateur. Avec ce type d’attaque, il devient possible de voler des données sensibles, espionner les communications ou installer des logiciels malveillants en quelques secondes. La NSA recommande donc de le désactiver lorsqu’il n’est pas utilisé.

Pour cela, rendez-vous dans Réglages > Bluetooth, et désactivez-le lorsque vous n’en avez pas besoin. En adoptant ces réflexes simples, vous limitez considérablement les risques d’intrusion et protégez vos informations personnelles.