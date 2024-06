Votre iPhone ne sera peut-être pas compatible Apple Intelligence, on vous explique pourquoi

Seuls les deux modèles d'iPhone les plus puissants du moment prendront en charge Apple Intelligence. Mais pourquoi votre iPhone, qui aura pourtant bien droit à iOS 18, sera-t-il privé de toutes ces fonctions d'IA ?

Annoncé à la WWDC 2024, Apple Intelligence doit introduire de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle sur les produits à la pomme. Problème, si tous les modèles d'iPad et de Mac embarquant une puce M1 ou supérieur seront compatibles avec Apple Intelligence, très peu d'iPhone le seront. Seuls les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max prennent officiellement en charge cette nouveauté, en attendant la sortie de la série iPhone 16.

De nombreux utilisateurs d'iPhone vont donc être laissés sur le carreau, et on en sait un plus sur les raisons de cette situation. Dans un talk-show animé par John Gruber (la vidéo intégrale est disponible en fin d'article), trois cadres d'Apple ont fourni des explications quant à ce manque de support des modèles actuels.

Un hardware insuffisant pour Apple Intelligence

John Giannandrea, responsable de la branche machine learning d'Apple, fait savoir que faire tourner un modèle de langage en local exige beaucoup de ressources. “Vous pourriez, en théorie, exécuter ces modèles sur un appareil très ancien, mais ce serait si lent que cela ne serait pas utile”, précise-t-il. Craig Federighi, directeur de l'ingénierie logicielle, ajoute que chaque nouvelle fonctionnalité de l'iPhone est pensée pour être intégrée dans un maximum de modèles, mais que dans ce cas-là, il existait de trop fortes contraintes matérielles. Il estime qu'être parvenu à faire tourner Apple Intelligence sur un smartphone est déjà “une chose assez extraordinaire”.

La puce A17 Pro des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max dispose d'un moteur neuronal à 16 cœurs, qui peut être deux fois plus performant que celui de la puce A16 des iPhone 15 et 15 Plus. Le SoC A17 Pro est capable de gérer jusqu'à 35 000 milliards d'opérations par seconde, ce qui lui permet d'effectuer des opérations de machine learning efficacement. La RAM est un autre facteur à prendre en compte : un iPhone avec seulement 6 Go de mémoire vive aurait du mal à supporter Apple Intelligence.

Greg Joswiak, responsable marketing, réfute qu'il s'agisse d'un stratagème pour vendre de nouveaux iPhone. D'ailleurs, iOS 18 apportera son lot de nouveautés hors IA. De plus, certains iPad et Mac vieux de plusieurs années, mais assez performants pour bénéficier d'Apple Intelligence, sont eux bien compatibles.

