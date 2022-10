Votre iPhone active le mode Conduite n’importe quand, voici la solution

Apple a intégré un nouveau mode Concentration avec iOS 15 appelé « Conduite ». Son but est de réduire au maximum les sollicitations du smartphone quand vous conduisez. Mais ce mode est victime d’un bug et s’active automatiquement. Même dans des situations où il ne devrait pas. Voici la solution pour l’empêcher de bloquer votre téléphone et tout autre produit compatible Apple.

Si vous utilisez un iPhone (ou tout autre produit Apple), vous connaissez certainement « Concentration ». Il s’agit d’une fonction arrivée dans l’univers Apple avec iOS 14 pour remplacer le mode « ne pas déranger ». Le but est de vous aider à vous concentrer ou à couper avec les produits connectés et d’apporter un peu plus de granularité et de contrôle en fonction des situations. Concentration est désormais commun à l’iPhone, à l’iPad et au Mac.

En deux ans, Apple ajouté plusieurs modes qui peuvent s’activer automatiquement en fonction des situations, d’une heure, d’un lieu, etc. Il y a « repos » pour dormir, « un temps pour soi » pour une séance de relaxation, « travail » qui va filtrer les notifications personnelles secondaires, « sport », « jeu vidéo », « lecture », « pleine conscience », etc. Avec iOS 15, un nouveau mode est apparu : « Conduite ». Pourquoi ? Parce que les conducteurs ont tendance à regarder leur écran (ou pire envoyer un texto) derrière le volant. Et c’est dangereux.

Le mode Conduite des iPhone s'active quand il ne faut pas

Pour une grande partie des utilisateurs, Conduite est un mode qui s’active automatiquement par défaut. Il y a deux réglages automatiques possibles : soit il l’active quand il se connecte en Bluetooth à un système embarqué (peu importe qu’il soit compatible Carplay), soit il s’active quand il détecte un mouvement qui ressemble à celui d’une voiture. Or, un bug affecte l’algorithme qui reconnait les mouvements : l’iPhone de certains utilisateurs active le mode Conduite même quand ils sont assis et immobiles, information relevée sur le forum de Reddit. Cela a bloqué certaines fonctions non seulement sur le téléphone, mais aussi sur tous les appareils connectés à leur compte. Une gêne qui peut être considérable.

En attendant qu’Apple corrige le bug, voici un petit tutoriel pour désactiver l’activation automatique du mode si vous en êtes victime :

Ouvrir Réglages et choisir Concentration

et choisir Choisir le mode « Conduite » pour paramétrer le mode

Rendez vous en bas de l’écran pour personnaliser l’activation automatique

Ici, choisissez « manuellement » ou, si vous avez un système audio compatible, « si connecté au Bluetooth embarqué ».

Le premier vous oblige à activer le mode à chaque fois que vous montez en voiture. Le deuxième automatise l’activation si le mobile est connecté en Bluetooth à votre voiture.

Si vous avez un système compatible Carplay, activez l'activation automatique. Elle s'activera même si vous avez choisi activation manuelle précédemment.

