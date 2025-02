Vos jeux Xbox seront jouables à vie grâce à l’IA, Microsoft promet une compatibilité sans limite

Microsoft prépare déjà l’avenir du jeu vidéo. Xbox vient de créer une équipe spécialement chargée de garantir que les jeux d’aujourd’hui resteront jouables sur les consoles de demain.

Avec l’évolution rapide du matériel et des technologies, de nombreux jeux finissent par disparaître, devenant inaccessibles sur les nouvelles plateformes. Les joueurs nostalgiques doivent parfois acheter une console rétro ou compter sur des remasters pour revivre leurs moments passés. Pour éviter cela, certaines entreprises mettent en place des solutions pour assurer la conservation des jeux sur le long terme.

Xbox semble vouloir aller encore plus loin. Sarah Bond, présidente de la division gaming de Microsoft, a annoncé la création d’une équipe entièrement dédiée à la préservation des jeux. L’objectif est clair : garantir que les jeux achetés aujourd’hui restent accessibles sur ses futures consoles, sans restrictions ni pertes. Ce projet renforce l’engagement de la marque en faveur de la rétrocompatibilité, un domaine où elle a déjà marqué des points avec les Xbox One et Series X|S.

Xbox veut s’assurer que vos jeux restent accessibles à long terme

La préservation des jeux est devenue un enjeu majeur à mesure que le numérique prend le pas sur les versions physiques. Lorsqu’une plateforme ferme, de nombreux jeux disparaissent, comme cela a été le cas avec certaines boutiques Nintendo ou des jeux mobiles effacés des stores d’Apple et Google. Microsoft veut éviter ce problème en s’assurant que les jeux achetés sur Xbox puissent toujours être joués, même après plusieurs générations de consoles. Grâce à ses efforts en rétrocompatibilité, des centaines de jeux Xbox 360 sont encore accessibles aujourd’hui sur les consoles actuelles. Cette nouvelle initiative devrait aller encore plus loin.

Cet engagement s’inscrit dans un contexte plus large où Xbox cherche à solidifier son écosystème. La marque travaille déjà sur une nouvelle génération de consoles, présentée comme “le plus grand saut technologique jamais réalisé” par Sarah Bond. En parallèle, Microsoft continue d’intégrer les jeux Activision-Blizzard dans le Xbox Game Pass, avec des titres comme Diablo 4 qui ont rapidement trouvé leur public. Avec la montée en puissance du cloud gaming et l’évolution des habitudes de jeu, garantir un accès à long terme aux jeux devient une priorité. Cette nouvelle équipe montre que la société veut faire de la préservation du jeu vidéo un élément central de son offre.

Source : windowscentral