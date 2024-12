Vos applications Tesla préférées risquent de disparaître parce qu’Elon Musk fait encore des siennes

Tesla bouleverse ses règles et menace des applications populaires utilisées par des milliers de conducteurs. Même les fonctionnalités les plus appréciées dans ses voitures pourraient être impactées.

Les applications tierces jouent un rôle clé chez Tesla. Elles permettent de gérer des tâches avancées, comme le suivi de la batterie, l’évaluation des coûts de recharge ou même des automatisations pour les trajets quotidiens. Ces outils vont bien au-delà des fonctionnalités offertes par l’application officielle de la marque. Mais la société a récemment annoncé une hausse massive des coûts pour utiliser ses API, les interfaces qui permettent à ces logiciels de se connecter aux voitures. Avec des frais pouvant atteindre des millions de dollars par an pour certains développeurs, ces changements pourraient signer la fin de nombreuses applis, privant les conducteurs d’outils indispensables.

Parmi les développeurs impactés, James Gragg, créateur de l’application Tessie, estime que la facture pourrait atteindre 60 millions de dollars par an. Celle-ci, très appréciée pour ses fonctionnalités avancées, comme l’analyse de l’état de la batterie, devra abandonner l’utilisation des API Tesla. D’autres développeurs envisagent également de quitter l’écosystème de la marque face à ces tarifs insoutenables. Même les 75 jeux proposés par la marque, qui s’appuient sur ces technologies pour fonctionner, pourraient être affectés.

Tesla facture maintenant ses API à des prix exorbitants

Cette politique de tarification rappelle des décisions similaires prises par Elon Musk pour X. En augmentant fortement les tarifs API, de nombreuses applications tierces populaires, comme Tweetbot, ont été contraintes de fermer. Reddit a également suivi cette voie, cela a provoqué la disparition d’outils appréciés des utilisateurs. Avec Tesla, les conséquences pourraient être encore plus importantes. Des applications gratuites comme A Better Route Planner, utilisées par des milliers de conducteurs, risquent de disparaître. Même les versions payantes, pourtant bien établies, peinent à couvrir les coûts imposés par la société.

Pour les conducteurs, ces changements risquent de bouleverser leur utilisation des véhicules Tesla. Les applications tierces apportent des fonctionnalités avancées et personnalisées que l’application officielle ne propose pas. Leur disparition pourrait obliger les utilisateurs à se limiter aux options standard de la société dévoilées lors des mises à jour, ou à payer plus cher pour accéder à des alternatives moins pratiques. En augmentant drastiquement les tarifs de ses API, la société ne pénalise pas seulement les développeurs, mais aussi les propriétaires, qui pourraient perdre une partie des innovations et des services qui rendent leurs voitures si différentes des autres.

Source : InsideEV