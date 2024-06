Ne pleurez pas Steam : 75 jeux arrivent sur votre Tesla grâce à YouTube, voici comment en profiter

Tesla élargit son offre de divertissement en intégrant 75 nouveaux jeux via YouTube Playables. Parmi les titres populaires, on trouve Cut the Rope et Chess. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de ces jeux directement depuis l'écran de leur véhicule.

Tesla est connu pour ses innovations constantes, non seulement dans le domaine de l'automobile, mais aussi dans celui du divertissement. Récemment, le constructeur a introduit des compétitions de jeu vidéo pendant les recharges lors de sa dernière mise à jour record pour rendre les moments d'attente plus excitants. Vous pouvez accéder aux classements pour le jeu Beach Buggy Racing 2 et battre les autres conducteurs dans les Superchargeurs. Mais depuis hier, avec Tesla Arcade, les propriétaires ont pu profiter de divers jeux intégrés directement dans leur voiture.

Il y a quelques jours, YouTube a lancé sa boutique de jeux YouTube Playables, qui permet de jouer directement via un navigateur web. Cette nouveauté est désormais disponible dans les véhicules Tesla et offre aux utilisateurs l'accès à 75 nouveaux titres, y compris des classiques comme Cut the Rope, Chess, Daily Crossword et Element Blocks. Il suffit d'ouvrir l'application dans le Tesla Theater, de se connecter et de rechercher “YouTube Playables” pour commencer à jouer.

Grâce à Youtube, vous pouvez maintenant jouer à 75 jeux dans votre Tesla

Les jeux peuvent être joués en plein écran ou en mode fenêtré, ce qui permet aux utilisateurs de gérer d'autres fonctions du véhicule comme la climatisation tout en jouant. Cette flexibilité est un atout majeur pour ceux qui souhaitent se divertir tout en restant à l'arrêt ou qui ont des enfants avec peu de patience. Ils fonctionnent sur tous les véhicules Tesla, bien que les modèles Intel puissent rencontrer quelques lenteurs.

Cette intégration de YouTube Playables arrive à un moment où le constructeur a récemment revu ses ambitions en matière de jeux. Ils ne sont accessibles que lorsque la voiture est à l'arrêt pour assurer la sécurité des occupants. Avec la suppression récente de Steam des nouveaux véhicules, Tesla semble se concentrer sur des jeux plus simples et faciles à jouer, sans nécessiter des titres de grande envergure.