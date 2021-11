Volvo veut transformer le pare-brise de ses voitures en écran géant à réalité augmentée

Volvo Cars a l’intention de développer une nouvelle technologie capable de transformer l'ensemble du pare-brise avant en écran. Pour cela, le constructeur automobile a investi dans une start-up d'imagerie optique spécialisée appelée Spectralics.

Volvo a récemment annoncé avoir investi 2 millions de dollars dans Spectralics, une start-up spécialisée dans les technologies d’optique et d’imagerie. L'investissement de Volvo permettra au constructeur automobile suédois d'accéder à des technologies révolutionnaires qui pourraient transformer l'expérience en voiture. En effet, l'une de ces technologies devrait permettre de créer le plus grand affichage tête haute jamais vu dans l'industrie jusqu'à présent.

Les technologies d’affichage tête haute permettent d’afficher des éléments de navigation directement sur le pare-brise en réalité augmentée, que ce soit votre vitesse, des directions à suivre ou d’autres indications. Cependant, comme nous avions pu le voir lors de notre essai de la Porsche Taycan Cross Turismo ou celui du Volkswagen ID.4, les affichages tête haute occupent généralement une toute petite partie du pare-brise, ce que Volvo semble vouloir éviter.

Spectralics dispose d’une technologie d’affichage tête haute à réalité augmentée révolutionnaire

La technologie MLTC présentée par Spectralics est décrite comme un « combinateur mince multicouche », mais il s’agit simplement d’un film transparent qui peut être fixé sur un pare-brise et utilisé comme écran pour un système avancé d'affichage tête haute. Selon la société, cette technologie peut être utilisée pour offrir un champ de vision plus large, ainsi qu'une sensation de distance avec les éléments affichés. Cela augmente le contenu informatif qui peut être affiché et assure en même temps une perception sûre de la route.

Volvo étudie également d'autres applications possibles de cette technologie, notamment « des filtres avancés pour diverses applications, des systèmes de détection dans l'habitacle, des caméras à l'épreuve des regards et des projections holographiques numériques ». Il faudra probablement attendre plusieurs années avant de voir Volvo équiper ses voitures avec cette technologie. D’ici là, nous devrions pouvoir voir la technologie d’affichage tête haute à réalité augmentée qu’Apple compte utiliser dans sa propre Apple Car.

Source : Volvo